Zeekr läutet in China Serienfertigung für den 009 ein

Geelys Premium-Elektromarke Zeekr hat mit der Serienproduktion ihres zweiten Modells begonnen. Der im November präsentierte Elektro-Van Zeekr 009 läuft ab sofort im Werk in Ningbo in der ostchinesischen Provinz Zhejiang vom Band. Die Auslieferungen sollen „in Kürze“ beginnen.

Beim Zeekr 009 handelt es sich um einen Elektro-Van, der wie Zeekrs Debütstromer 001 auf der Elektro-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) aufbaut. Seit November kann der Van in China reserviert werden. Analog zum 001er erhält auch der 009 einen 400 kW starken Allradantrieb und zwei Batterie-Optionen. Allerdings belaufen sich die zur Auswahl stehenden Akkus auf 116 oder 140 kWh Kapazität (beim 001 sind es 86 oder 100 kWh). Die maximale Reichweite des neuen Modells beziffert der Hersteller je nach Batterie auf 702 bzw. 822 Kilometer nach chinesischem Standard. Als Spitzendrehmoment werden 686 Nm, als Beschleunigung von 0 auf 100 km/h 4,5 Sekunden angegeben.

Zeekr ist wie berichtet der erste Elektroauto-Hersteller, der die im Juni 2022 vorgestellte neueste Cell-to-Pack-Batterietechnologie von CATL einsetzt – im 009 von Beginn an und im 001 mit dem neuen Modelljahrgang 2023 – allerdings zunächst nur in einem auf 1.000 Exemplare limitierten Sondermodell. Die Auslieferungen des Zeekr 001 begannen im Oktober 2021. Der 009 soll „in Kürze“ an erste Kunden gehen. Das deckt sich mit früheren Ankündigungen des Herstellers, wonach der Auslieferstart für das erste Quartal 2023 terminiert wurde.

The first ZEEKR 009 rolled off the production line🎉 pic.twitter.com/xCq2Y3uhiR — Geely Group (@GeelyGroup) January 9, 2023

Sowohl im 009 als auch im 2023er 001 wird die Qilin-Batterie in der 140-kWh-Variante verbaut. Mit der dritten Generation der CtP-Technologie will CATL eigenen Angaben zufolge einen Rekord für die volumenbezogene Nutzungseffizienz aufgestellt haben. Die Rede ist von über 72 Prozent. Bei der ersten Generation der Cell-to-Pack-Technologie (CtP) lag diese noch bei 50 Prozent. Mit der Energiedichte von 200 Wh/kg reizt Zeekr die Qilin-Batterietechnologie aber nicht voll aus: Bei der Ankündigung im Sommer nannte CATL bis zu 255 Wh/kg mit NMC-Zellen – und bis zu 160 Wh/kg mit LFP-Zellen.

Doch zurück zu den Spezifikationen des 009: Angaben hat Zeekr im November unter anderem zu der in China besonders gern gesehenen Sensor- und IT-Ausrüstung gemacht: Demnach sind in dem Modell sieben Kameras, vier 360-Grad-Kameras und 13 Radare verbaut. Verarbeitet werden die Informationen durch zwei 7-Nanometer-Chips. Als Preis für das Topmodell mit 140 kWh nennt Zeekr minimal 588.000 Yuan, was umgerechnet rund 81.800 Euro entspricht. Die 116-kWh-Version wird ab 499.000 Yuan (circa 69.400 Euro) angeboten.

