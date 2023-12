Erste Hersteller übernehmen staatlichen Anteil am Umweltbonus

Schon im Vorfeld hatte sich nach der Einigung der Bundesregierung auf den Haushalt 2024 abgezeichnet, dass der Umweltbonus nicht nur „vorzeitig“ auslaufen, sondern für das kommende Jahr komplett gestrichen und bereits zum Jahresende 2023 auslaufen sollte. Nun wurde die Förderung sogar zwei Wochen früher als geplant beendet. Für viele ein überraschender Schritt.

„Wer in Erwartung der Förderung ein E-Auto bestellt hat, ist jetzt der Gelackmeierte: Er geht nun leer aus“, so Andreas Jung (CDU). Und weiter: „Für Käufer mit einem unterschriebenen Kaufvertrag müssen Übergangsfristen bis zur Lieferung des Fahrzeugs gelten.“ Auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe kritisiert das Förderende scharf. „ Das ist ein unfassbar großer Vertrauensbruch für mehrere zehntausend Kundinnen und Kunden, die ihre E-Fahrzeuge bestellt haben unter der Voraussetzung, dass die Fördersumme fließt“, sagt ZDK-Präsident Arne Joswig.

Bereits zugesagte Förderungen sind von dem vorzeitigen Auslaufen des Programms übrigens nicht betroffen und werden ausgezahlt. Vorliegende Anträge, die bis einschließlich 17. Dezember 2023 beim BAFA eingegangen sind, werden in der Reihenfolge ihres Eingangs weiterbearbeitet, teilte das BMWK mit. Kunden, die ihr Fahrzeug erst nach diesem Datum zulassen können, gehen hingegen leer aus.

Stellantis-Konzern

Doch erste Hersteller haben bereits reagiert und ihrerseits eine Übernahme des staatlichen Anteils an der Kaufprämie für Privatkunden zugesagt. Jüngst veröffentlichte der Stellantis-Konzern eine Pressemitteilung zum Thema. Demnach garantiert Stellantis in Deutschland bis einschließlich 31.12.2023 für E-Autos, die nach den bisherigen BAFA-Richtlinien bonusberechtigt sind, den vollen Umweltbonus. Das gilt für Privatkunden, die ihr bereits bestelltes, vollelektrisches Fahrzeug der Marken Abarth, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel und Peugeot bis zum 31.12.2023 zulassen. Eingeschlossen sind Zulassungen, für die die Prämie bislang noch nicht beantragt wurde und die vom Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) nicht mehr berücksichtigt werden können.

Für bereits bestehende Bestellungen, deren Zulassungen durch Privatkunden noch bis zum 29. Februar 2024 erfolgt, garantiert Stellantis für berechtigte Fahrzeuge den ursprünglich ab 1. Januar 2024 geltenden reduzierten Umweltbonus. Der Umweltbonus wird in der jeweiligen Höhe als zusätzlicher Nachlass gewährt.

Mercedes-Benz und Smart

Auch Mercedes-Benz hat eine Pressemitteilung zum Thema Umweltbonus veröffentlicht. Demnach gewährt Mercedes-Benz für alle Aufträge, die bis zum 31.12.2023 bei dem Autobauer eingehen, weiterhin den Herstelleranteil am Umweltbonus. Darüber hinaus übernimmt Mercedes-Benz auch den bisherigen staatlichen Anteil des Umweltbonus, wenn die Lieferung und Zulassung des Fahrzeugs noch in diesem Jahr erfolgt (zwischen 18.12. und 31.12.2023), aber vom Staat nicht wie ursprünglich geplant unterstützt wird. Für Aufträge, die in 2024 zur Auslieferung kommen, sowie Neuaufträge ab dem 01.01.2024 sichert Mercedes-Benz bis auf Weiteres den Herstelleranteil auf Basis der reduzierten Förderhöhe 2024 zu. Gleiches gilt auch für den Smart (Baureihe 453). Ob weitere Maßnahmen seitens Mercedes-Benz ins Leben gerufen werden, wird derzeit geprüft.

Nach dem abrupten Ende der Förderung von Elektrofahrzeugen seitens der Bundesregierung hat sich Smart dazu entschieden, Privatkunden bis Ende des Jahres den vollen Umfang der Prämie auszugleichen. Für Privatkundenfahrzeuge mit Zulassung bis zum 31.12.2023 übernimmt Smart die bis zum 17.12.2023 gültige volle Förderung. Dies inkludiert den Herstelleranteil sowie den Bundesanteil. Dieser Ausgleich wird als zusätzlicher Nachlass gewährt.

Privatkunden, die bis zum 31.12.2023 einen Smart #1 oder Smart #3 bestellen oder bereits bestellt haben und deren Zulassung in 2024 ansteht, gleicht der Hersteller den ursprünglich ab 1. Januar 2024 geltenden reduzierten Umweltbonus inklusive Herstelleranteil aus. Dieser Ausgleich wird ebenfalls als zusätzlicher Nachlass gewährt.

Volkswagen

Bei Volkswagen äußert man sich wie folgt: „Die Ankündigung des BMWK vom 16.12.2023, dass Anträge zur Umweltprämie nur noch bis zum 17.12. gestellt werden können, schafft zwar Klarheit zum Ablauf des Umweltbonus. Damit bleiben aber alle Bestellungen, die bis zum vergangenen Wochenende nicht zugelassen werden konnten, ohne Berücksichtigung. Das führt zu einem tiefen Vertrauensverlust. Kunden haben im Glauben auf die staatliche Förderung Elektrofahrzeuge bestellt und gehen jetzt leer aus.“ Derzeit prüft die Marke Volkswagen mögliche Optionen. Sobald eine Entscheidung gefallen ist, gibt VW diese bekannt.

BMW

Unklar ist hingegen die Lage bei BMW. Auf Nachfrage von electrive teilte ein Sprecher mit, dass die BMW Group versucht, gemeinsam mit den Vertriebspartnern eine Lösung im Sinne der eigenen Kunden zu finden. Die BMW-Händler seien hierzu mit den betroffenen Kunden in engem Austausch. Zu Details wollte sich der deutsche Autobauer derzeit noch nicht äußern.

Schon vor dem eigentlichen Ende der Kaufprämie hatten diverse Hersteller eine Umweltbonus-Garantie für Privatkunden verkündet. Mit einem Ende der Kaufprämie hatten die Hersteller zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gerechnet. Viel eher ging es vor allem darum, bei Auslieferung im Jahr 2024, noch den vollen Umweltbonus aus 2023 zu gewähren.

Kia

So hatte Kia bereits Ende November mitgeteilt, dass allen privaten Käufern der E-Modelle Niro EV, EV6 und EV6 GT bei verbindlicher Bestellung bis zum 31. Dezember 2023 die volle Umweltbonus-Förderung nach den Konditionen des Jahres 2023, auch wenn das Elektroauto erst 2024 zugelassen wird und für den Fall, dass der staatliche Fördertopf dann leer sein sollte, garantiert werde. Die Garantie erstreckt sich auch auf bereits vor dem Förderstopp erfolgte Bestellungen und gilt für den gesamten Umweltbonus, also für den staatlichen BAFA-Anteil und den Herstelleranteil.

Nur einen Tag nach der Umweltbonus-Garantie u.a. für den EV6 hat Kia ein weiteres Angebot für sein E-GMP-Modell vorgestellt. Kia bietet für sein Elektromodell EV6 in Deutschland seit dem ein limitiertes Business-Paket an, das zum Aufpreis von 1.000 Euro eine Reihe von zusätzlichen Features bietet.

Hyundai

Kurz vorher hatte auch die Kia-Schwestermarke Hyundai eine Umweltbonus-Garantie für Privatkunden ausgesprochen. Auch hier gilt: Wer bis zum 31.Dezember 2023 bestellt (oder eher praktisch am 30.12., denn der 31. ist ein Sonntag), erhält auch für ein 2024 zugelassenes E-Auto den vollen Umweltbonus nach 2023er Konditionen. Bei Hyundai sind aber die jeweiligen Basisversionen des Kona Elektro, Ioniq 5 oder Ioniq 6 ausgenommen – Kia macht keine derartige Einschränkung.

Voraussetzung ist laut der Mitteilung von Mitte November, dass bis zum 31.12.2023 ein entsprechender Kauf- oder Leasingvertrag mit mindestens 24 Monaten Laufzeit bei einem autorisierten Hyundai-Vertragspartner abgeschlossen wird und „sonst alle Voraussetzungen für den Umweltbonus vorliegen“. Bislang hat sich Hyundai noch nicht dazu geäußert, ob die Garantie aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen weiterhin gilt.

Dacia

Dacia hingegen verlängerte Ende November in Deutschland die Null-Prozent-Finanzierung für sein Elektromodell Spring bis zum 31. Dezember 2023. Ebenfalls bis Ende 2023 garantierte Dacia für alle Spring im Onlineshop die volle BAFA-Förderung in Höhe von 7.178 Euro. Ob das auch jetzt noch gilt, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage blieb bislang unbeantwortet.Es ist davon auszugehen, dass weitere Hersteller nachziehen und ihrerseits eine Kompensation anbieten werden. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

