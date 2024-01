Smart macht seine Stromer vorübergehend um 3.285 Euro günstiger

Für Privatkunden, die bis zum 29.Februar 2024 einen Smart #1 oder Smart #3 bestellen, gewährt Smart 3.285 Euro brutto bzw. 2.760,50 Euro auf den Nettolistenpreis. Die befristete Aktion gilt auch für Leasing-Neukunden. Bei diesn wird der Rabatt „rechnerisch in der Leasingrate berücksichtigt“, wie das Unternehmen mitteilt.

Laut Wolfgang Ufer, CEO von Smart Deutschland, ist der Wegfall des Umweltbonus für Elektroautos für Kunden und die Elektroautomobil-Branche ein herber Rückschlag. „Deswegen unterstützen wir Anfang 2024 unsere Privatkunden mit der smart Umweltprämie. Für smart ist diese Situation eine Herausforderung, besonders da unsere Fahrzeuge in ihrer Klasse durch eine hochwertige Serienausstattung bereits ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten. Wir nehmen diese Herausforderung an, um die nachhaltige Mobilität weiter voranzutreiben.“

Die Basisvarianten der beiden Smart-Modelle beginnen in Deutschland aktuell bei Preisen von 37.490 bzw. 38.490 Euro und reduzieren sich durch die eineinhalbmonatige Aktion auf 34.205 bzw. 35.205 Euro. Bereits zum Aus der Förderung am 18. Dezember 2023 hatte Smart – wie viele Hersteller – kurzfristig eine Kulanzregelung eingeführt und für Kundenfahrzeuge mit Zulassungsdatum bis zum Jahreswechsel die volle Förderung übernommen. Für Anfang 2024 stellte Smart auch den Ausgleich des dann reduzierten Umweltbonus inklusive Herstelleranteil in Aussicht. Nun tritt also bis Ende Februar eine andere Regelung in Kraft.

Aktuell senken mehrere Hersteller in Deutschland die Preise – und zwar teils nicht nur aus Kulanz, um den plötzlich weggefallenen staatlichen Umweltbonus auszugleichen. Volkswagen stutzt die Preise seiner ID.-Modelle beispielsweise befristet um bis zu 7.735 Euro und Dacia um bis zu 10.000 Euro. Auch BYD und Fiat haben Preissenkungen für den deutschen Markt anberaumt.

media.smart.com