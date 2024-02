Polestar 2 wird vorübergehend bis zu 6.500 Euro günstiger

Der als „Innovation Boost“ bezeichnete Rabatt wird bis zum 31. März 2024 vom Kaufpreis abgezogen bzw. beim Leasing in die Rate einberechnet. Wer bis zum Stichtag einen Polestar 2 in den einmotorigen Varianten Standard Range und Long Range Single Motor bestellt, erhält einen Nachlass in Höhe von 4.500 Euro, bei den Allrad-Versionen Long Range Dual Motor und Long Range Dual Motor mit Performance-Paket sind es 6.500 Euro.

Damit ergeben sich folgende neue Preise: Die einmotorige Variante mit „Standard Range“ gibt es anstatt ab 46.275 Euro nun ab 41.775 Euro. Bei der einmotorigen Longe-Range-Version mit größerer Batterie schlagen nun 45.475 Euro zu Buche. Die Preise der beiden zweimotorigen Versionen des Polestar 2 fallen von 52.275 und 58.775 Euro auf nun 45.775 und 52.275 Euro.

Keine Rabatte gewährt Polestar auf seine beiden anderen Modelle: das große SUV Polestar 3 und das SUV-Coupé Polestar 4. Letzteres wird in Europa ohnehin erst ab voraussichtlich August ausgeliefert. Die Bestellbücher für den Polestar 4 öffnete der Hersteller gestern. Auf dem deutschen Markt ruft die Marke für das Modell im Online-Verkauf einen Einstiegspreis von 61.900 Euro auf.

Grundsätzlich schrauben zurzeit viele Hersteller die Preisschraube nach unten: Nach dem Ende der staatlichen E-Auto-Förderung hatten zahlreiche OEMs die Preise für ihre Elektromodelle (temporär) gesenkt – konkret VW, Tesla, Dacia, Fiat, Smart, Nissan und BYD. Bei den meisten Herstellern handelt es sich um zeitlich befristete Rabattaktionen, Tesla und BYD haben aber die Listenpreise gesenkt. Und BYD hat noch zusätzlich mit einer Rabattaktion nachgelegt, bei der kürzlich auch Great Wall nachgezogen ist. Beide chinesischen Hersteller bieten fünfstellige Preisnachlässe.



polestar.com