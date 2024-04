Toyota bringt zwei E-SUV für China

Der Crossover bZ3C wurde zusammen mit BYD und FAW entwickelt. Dabei handelt es sich um die Serienversion der Studie bZ Sport Crossover Concept, die im vergangenen Jahr auf der Auto China (damals in Shanghai) präsentiert wurde. Das Design der Studie bleibt weitgehend erhalten, es wurden nur Details geändert und die Kameras durch Außenspiegel ersetzt. Dass es nur wenige Änderungen geben wird, lag nahe – denn bereits die Studie hat das aktuelle Toyota-Design des Prius aufgegriffen. Allerdings ist bei dem Serienmodell ein Lidar-Sensor auf dem Dach zu erkennen.

Der bZ3X entstand in Kooperation mit GAC. Die Modellbezeichnung ähnelt zwar dem bZ3C, es handelt sich aber um ein anderes Modell – nicht wie bei VW, wo sich der ID.4 X und ID.4 Crozz der beiden Joint Ventures mit FAW und SAIC nur in Details unterscheiden. Der bZ3X ist ein SUV mit steil stehender Heckscheibe und spricht somit ein anderes Publikum an als das Lifestyle-Crossover bZ3C. Die entsprechende Studie aus 2023 hieß bZ FlexSpace Concept – was bereits damals das Raumkonzept betont hat.

Angaben zu den Antrieben macht Toyota noch nicht. Car News China spekuliert jedoch, dass die beiden neuen Modelle Blade-Batterien der BYD-Tochter FinDreams erhalten werden. Hintergrund der Vermutung: FAW-Toyota hat bereits 2022 die Elektro-Limousine bZ3 in China auf den Markt gebracht – mit Elektromotoren und eben jenen LFP-Zellen von BYD.

Bild: Toyota Bild: Toyota Bild: Toyota Bild: Toyota Bild: Toyota Bild: Toyota Bild: Toyota

Klarheit wird es erst geben, wenn Toyota die technischen Daten zu beiden Modellen veröffentlicht. Doch das könnte noch etwas dauern: Der Marktstart der beiden Stromer wird für 2025 erwartet.

In China scheint Toyota somit erst einmal auf elektrische Mittelklasse-SUV zu setzen. Anders in den USA: Dort zeichnet sich ab, dass Toyota gleich zwei große E-SUV mit drei Sitzreihen anbieten wird. Bestätigt ist, dass die Werke in Indiana und Kentucky für die Produktion umgerüstet werden. In Kentucky soll ein komplett neues E-SUV mit sieben Sitzen gebaut werden, in Indiana wird derzeit etwa der Toyota Highlander gebaut – der Gerüchten zufolge eine Elektro-Version erhalten soll.

carnewschina.com, acnnewswire.com