Toyota plant zwei weitere E-Modelle für China

Toyota hat auf der Automesse in Shanghai zwei neue BEV-Konzeptmodelle vorgestellt, die der japanische Autobauer zusammen mit seinen lokalen Partnern in China 2024 auf den Markt bringen will. Zudem ist die E-Limousine bZ3 jetzt offiziell in den Verkauf gegangen.

Konkret handelt es sich um das bZ Sport Crossover Concept, das als Serienmodell von FAW Toyota produziert und verkauft werden soll, sowie um das E-SUV bZ FlexSpace Concept für die Produktion und den Verkauf durch GAC Toyota. Dabei verfolgen die beiden Konzeptfahrzeuge unterschiedliche Ansätze: Das Crossover soll mit einem Design „jüngere Kunden der Generation Z“ ansprechen und ihnen „einen persönlichen Raum“ bieten. Das bZ FlexSpace Concept soll hingegen als familienorientiertes Fahrzeug den Fokus auf den Nutzwert legen.

Zur Technik der beiden Studien macht Toyota in der Mitteilung keine Angaben – außer der Tatsache, dass die Antriebe Batterie-elektrisch sind. Dennoch dürfte es Unterschiede geben: Das bZ Sport Crossover Concept wird zum Beispiel von Toyota selbst, FAW-Toyota, Toyota Motor Engineering & Manufacturing China (TEMC) und BYD Toyota EV Technology (BTET) entwickelt – über das Joint Venture von Toyota und BYD dürfte wie beim bZ3 die Blade-Batterie-Technologie von BYD eingesetzt werden. Das von Toyota, GAC, GAC-Toyota und TEMC entwickelte bZ FlexSpace Concept könnte sich hingegen an der EV-Technologie von GAC bzw. dem Tochterunternehmen GAC Aion anlehnen – bestätigt ist das aber nicht.

Insgesamt plant Toyota wie berichtet bis 2026 zehn neue BEV-Modelle. Bisher bietet Toyota global das E-SUV bZ4X an sowie in China die E-Limousine bZ3, die dort jetzt offiziell in den Handel startet und für die Toyota dort bisher 5.000 Bestellungen verbucht.

Pünktlich zur Automesse in Shanghai ist die E-Limousine auf Basis der Toyota-Plattfrom e-TNGA mit Batterie und Elektromotor von BYD in China in drei Versionen erhältlich. Diese starten bei Preisen von 169.800 Yuan (22.495 Euro), das Top-Modell steht zu Preisen ab 199.800 Yuan (26.500 Euro) in der Liste. Damit entsprechen die regulären Verkaufspreise auch den seit Anfang März aufgerufenen Preisen im Vorverkauf des bZ3.

global.toyota (Studien), cnevpost.com (Marktstart bZ3)