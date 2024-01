Tesla senkt Preise des Model Y und Zinssätze

Die Basisversion mit Heckantrieb des Model Y kostet im Kauf statt zuvor 44.890 Euro jetzt 42.990 Euro, also 1.900 weniger. Einen Fahrbericht zu diesem Modell mit BYD-Akku können Sie hier nachlesen. Die Allrad-Versionen Long Range und Performance verbilligen sich um jeweils 5.000 Euro von 54.990 auf 49.990 Euro bzw. von 60.990 auf 55.990 Euro. Damit ist das beliebteste Tesla-Modell in Deutschland je nach Antriebsvariante zwischen vier und neun Prozent günstiger geworden.

Bei den aufpreispflichtigen Optionen vom Lack über Felgen und Anhängerkupplung bis zur Innenausstattung und dem Autopiloten gibt es keine Änderungen. „Pearl White Multi-Coat“ ist in Deutschland nach wie vor die kostenlose Lackierung, das Basismodell und der Long Range stehen ab Werk auf 19-Zoll-Felgen, das Model Y Performance ist mit 21-Zöllern ausgestattet.

Mit der aktuellen Preissenkung folgt Tesla dem Trend, nach dem Ende des Umweltbonus bei zahlreichen Herstellern eingesetzt hat. Allerdings gehen die Autobauer dabei unterschiedliche Wege: Bei den einen gibt es zeitlich befristete Rabattaktionen, die sich ausschließlich an die bis zuletzt antragsberechtigten Privatkunden richten. Hersteller wie BYD und nun auch Tesla haben hingegen die Listenpreise gesenkt – somit sind die betroffenen Fahrzeuge zeitlich unbefristet und für alle Kunden (also auch Gewerbekunden) günstiger.

Derzeit wurden nur beim Bestseller Model Y die Preise angepasst. Beim Model 3 Highland sind die Preise hingegen gleich geblieben. Das führt im Moment dazu, dass bei den Basisversionen mit Heckantrieb das Model Y und Model 3 mit 42.990 Euro gleich teuer sind. Bei den Long-Range-Derivaten ist das Model 3 nun sogar mit 51.990 Euro glatte 2.000 Euro teurer als das größere Model Y – eine Performance-Version gibt es seit dem Facelift beim Model 3 (vorübergehend) nicht mehr. Das Portal „Heise“ spekuliert daher, dass auch bei der Limousine bald die Preise nach unten angepasst werden dürften.

Tesla teilt hingegen mit, dass im Jahr 2024 weltweit der Fokus darauf liege, „sicherzustellen, dass Tesla für mehr Menschen noch zugänglicher wird“. Zudem werden – wie bisher auch – „Effizienzgewinne“ angeführt, die an die Kundschaft weitergegeben werden.

Allerdings nehmen nicht alle Experten Tesla diese Erklärung ab – und vermuten den Beginn eines neuen Preiskrieges in Europa. „Die Preisnachlässe von Tesla sind definitiv schlechte Nachrichten für die ganze Branche“, zitiert das „Handelsblatt“ Matthias Schmidt, Gründer der Branchenberatung Schmidt Automotive. „Zweifellos bahnt sich eine Preisschlacht an, die der in China vom vergangenen Jahr gleicht.“ Damals hatte Tesla die Preise in China mehrfach teils massiv gesenkt und so eine ganze Reihe weiterer Preissenkungen bei anderen Herstellern ausgelöst.

Zudem bietet Tesla jetzt in Deutschland für alle Varianten des Model Y sowohl bei Ballonkrediten als auch beim Leasing Finanzierungen mit 0,0 Prozent an. Hier gibt es allerdings eine zeitliche Befristung: Das Angebot gilt ab dem 17. Januar 2024 für Fahrzeuge, die bis zum 31. März 2024 von den Kunden entgegengenommen werden.

Damit können sich Kunden wohl grob bis Anfang März Gedanken über die Beschaffung eines neuen Model Y machen: Unabhängig vom Antrieb gibt Tesla derzeit eine Lieferzeit von 2-3 Wochen für alle Model Y an.

