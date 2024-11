Neuer NEV-Absatzrekord im Oktober

Der NEV-Markt in China setzt mit den Oktober-Zahlen seine starke Entwicklung fort. Nach einem schwächeren Jahresbeginn konnte der Rekord aus dem Dezember 2023 (1,191 Millionen New Energy Vehicles) erst in diesem September mit 1,287 Millionen NEV überboten werden. Im Oktober wurde nun laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) mit 1,43 Millionen NEV direkt die nächste Bestmarke aufgestellt – ein Plus von 11,1 Prozent zum September. Unter die New Energy Vehicles fallen vorrangig Batterie-elektrische Autos (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV). Brennstoffzellenfahrzeuge spielen in China – vor allem im Pkw-Bereich – derzeit ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle.

Die Zahlen aus dem September und Oktober sind außergewöhnlich, da neue Rekorde bisher vor allem im Zuge der Jahresend-Rally aufgestellt wurden – also im November oder Dezember. Vor einem Jahr, also im Oktober 2023, lagen die NEV-Verkäufe noch unter der Millionen-Marke, konkret bei 956.000 Einheiten. Auf Jahressicht entspricht das einem Wachstum von stolzen 49,6 Prozent.

Im Oktober wurden in China über alle Antriebsarten hinweg 3,05 Millionen Fahrzeuge verkauft (+7%). Somit waren 46,8 Prozent der Neuwagen New Energy Vehicles. Im Vormonat waren es noch 45,8 Prozent, im Oktober 2023 lag die NEV-Quote bei 33,5 Prozent. Nachdem die Quote zu Jahresbeginn auf rund 30 Prozent gefallen war, ist sie stetig gestiegen und erreicht seit Sommer jeden Monat einen neuen Bestwert. Übrigens: In dem CAAM-Zahlen sind auch Exportfahrzeuge enthalten. Rechnet man diese heraus, bleiben immer noch 1,3 Millionen neue NEV im chinesischen Inland, was ebenfalls ein Rekord ist.

Das große Aber: Die äußert positive Entwicklung mit einem Plus von fast 50 Prozent auf Jahressicht ist laut den Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) vor allem auf das starke Wachstum der Plug-in-Hybride zurückzuführen. Die PHEV kamen im Oktober auf 587.000 Verkäufe (+89,7 Prozent). Die Batterie-elektrischen Fahrzeuge stellen zwar mit 842.000 Einheiten auch im Oktober die Mehrheit, allerdings ist das Wachstum mit 30,4 Prozent deutlich langsamer. Über 30 Prozent Plus auf Jahressicht sind immer noch ein enormes Wachstum. Die Zugewinne bei den Plug-in-Hybriden bedeuten aber auch, dass in China weiterhin über 500.000 Autos pro Monat auf den Markt kommen, die zwar als New Energy Vehicle gesehen werden, aber eben immer noch einen Verbrennungsmotor an Bord haben.

Rechnet man die 842.000 neuen BEV im Oktober auf die Gesamtzulassungen um, liegt die BEV-Quote in China aber dennoch bei 27,6 Prozent. Die schnell wachsenden Plug-in-Hybride kamen im Oktober auf 19,2 Prozent Marktanteil in China. Das Verhältnis verschiebt sich derzeit aber, die weitere Entwicklung im November und Dezember wird spannend.

Zu den Herstellern, die von dem PHEV-Wachstum profitieren, gehört BYD: Die Marke hat im Oktober zum ersten Mal mehr als eine halbe Million Autos verkauf, konkret waren es 502.657 Fahrzeuge. Und davon hatten 310.912 Einheiten einen PHEV-Antriebsstrang verbaut. Damit hat BYD im Oktober 2024 mehr Plug-in-Hybride verkauft als im Oktober 2023 insgesamt (301.883 Fahrzeuge). Auf die BEV-Pkw entfielen 189.614 Einheiten, was sowohl zum Vorjahresmonat als auch dem September ein Plus von rund 15 Prozent entspricht. Die Plug-in-Hybride liegen jedoch 129 Prozent über dem Vorjahr.

Hinter BYD sortiert sich nicht mehr Tesla, sondern Geely ein. Der Konzern hat seinerseits im Oktober erstmals die Marke von 100.000 NEV geknackt und somit einen neuen Bestwert aufgestellt. Von den 108.722 NEV entfielen fast 63.500 Einheiten auf die Galaxy-Baureihe von Geely, unter der sowohl BEV als auch PHEV verkauft werden. Die Premium-BEV-Marke Zeekr steuerte 25.049 Einheiten bei. Lynk&Co, das derzeit vor allem Plug-in-Hybride anbietet (in Europa aber mit einem BEV-SUV neu starten will), kam auf 19.992 Verkäufe.

Changan konnte im Oktober 85.272 NEV-Verkäufe verzeichnen, ein Plus von 48,6 Prozent auf Jahressicht. Darunter fallen Marken wie Changan Nevo für günstige Elektroautos mit 18.050 Einheiten, Deepal für Mitteklasse-EVs mit 28.730 Fahrzeugen und die Premium-Marke Avatr, die im Oktober 10.056 Einheiten absetzen konnte. Aber auch der neue Mazda EL6 aus dem Joint-Venture Changan Mazda ist mit 7.521 Einheiten in der Gesamtzahlen von Changan vertreten.

Schwacher Oktober bei Tesla, Rekorde bei anderen Marken

Tesla hat im Oktober 68.280 in China gebaute Fahrzeuge verkauft, davon gingen aber 27.795 in den Export – es blieben also 40.485 Teslas in China. Damit war der Oktober der schwächste Monat für Tesla in China seit April – die China-Zahlen des US-Herstellers sind aber seit jeher von einem starken Auf und Ab geprägt.

Unter den auch in Europa bekannten EV-Startups aus China hatte im Oktober hatte Xpeng die Nase knapp vorne. Der VW-Partner konnte 23.917 Fahrzeuge verkaufen, darüber über 10.000 Mona M03 – die neue E-Limousine kam den zweiten Monat in Folge auf fünfstellige Absatzzahlen. Nio kam hingegen auf 20.976 Verkäufe im Oktober, schneidet aber auf Jahressicht besser ab (170.257 Verkäufe in 2024 bisher im Vergleich zu 122.478 bei Xpeng). Xiaomi hat im Oktober „über 20.000 Fahrzeuge“ ausgeliefert – genaue Zahlen sind aber nicht bekannt. Somit ist offen, wo genau sich der Smartphone-Hersteller einsortiert. Die Entwicklung ist aber enorm, denn Xiaomi liefert erst seit sieben Monaten Autos aus – Xpeng und Nio haben für mehr als 20.000 Einheiten in einem Monat mehrere Jahre benötigt.

Leapmotor, das inzwischen auch über seine Kooperation mit Stellantis in Europa Schlagzeilen macht, konnte im Oktober 38.177 Fahrzeuge ausliefert, womit das Vorjahresergebnis mehr als verdoppelt wurde. Noch im Februar war Leapmotor in den einstelligen Bereich zurückgefallen, hat aber nun den fünften Rekord in Folge aufgestellt, davon drei Monate mit mehr als 30.000 Einheiten.

Da wir die Zahlen von Zeekr, Deepal und Avatr schon bei ihren jeweiligen Konzernmüttern erwähnt haben, bleibt noch der Blick auf die Dongfeng-Marke Voyah. Mit 10.157 E-Autos kam Voyah den zweiten Monat in Folge auf einen fünfstelligen Absatz.

