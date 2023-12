Zeekr übergibt ersten 001 in Europa an Kunden

Noch im Dezember sollen weitere Kunden in den Niederlanden und in Schweden ihre Fahrzeuge erhalten. Erste Auslieferungen in Deutschland sind für Anfang 2024 geplant. Bis 2026 will Zeekr seine Präsenz auf die meisten Länder Westeuropas ausdehnen.

Bei dem ersten, in den Niederlanden ausgelieferten Exemplar handelt es sich um einen Zeekr 001 Privelege AWD – also das Top-Modell. In den Niederlanden wird der 001 mit Heckantrieb zu Preisen ab 59.490 Euro angeboten. Das 400 kW starke Performance-Modell mit Allradantrieb startet bei 62.490 Euro, für den 001 in der Privilege-Ausstattung (mit gleichem Antrieb wie der Performance) werden mindestens 67.490 Euro fällig. Vorbestellungen waren in den Niederlanden seit Ende Juni möglich. In Deutschland startet der 001 wie berichtet ab 59.990 Euro.

Bei der Auslieferung des europäischen Premieren-Modells war auch Zeekrs Europa-CEO Spiros Fotinos anwesend und übergab das Fahrzeug persönlich an den Kunden. „Wir haben kürzlich unser erstes europäisches Zeekr-Zentrum in Stockholm und – in nur wenigen Tagen – in Amsterdam eröffnet. Jetzt freuen wir uns, unser erstes Fahrzeug international zu übergeben – hier in den Niederlanden“, so Fotinos. „Dies ist für uns alle ein sehr stolzer Moment und wir freuen uns, dass der erste von vielen Kunden in Europa selbst erleben kann, was Zeekr einzigartig macht.“

