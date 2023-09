Zeekr nennt Preise des 001 und X für Deutschland

Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat sein Elektro-Duo nun auch in Deutschland eingepreist. Der Zeekr 001 kann hierzulande ab sofort zu Preisen ab 59.900 Euro vorbestellt werden, der Zeekr X ab 44.990 Euro. Unabhängig davon präsentiert das Unternehmen mit dem 001 FR eine neue Performance-Version.

Die genannten Preisen gelten jeweils für die Long-Range-Versionen beider Modelle. Zu den Allradversionen macht der Hersteller noch keine Angaben. Die ersten Auslieferungen in Deutschland strebt das Unternehmen für das erste Halbjahr 2024 an. Erste Probefahrten will Zeekr zuvor bereits bis Ende 2023 möglich machen. Der Vertrieb der Fahrzeuge soll unter anderem über Flagshipstores erfolgen. Diese und einen Kundenservice will die Geely-Marke hierzulande im ersten Halbjahr 2024 aufbauen.

Ende Juni hatte Zeekr bereits den Vorverkauf für den Zeekr 001 und Zeekr X in den Niederlanden und in Schweden gestartet und angekündigt, „bis 2026 in die meisten Länder Westeuropas zu expandieren“. Dies bestätigt die Marke nun nochmals. Im Fokus nimmt der Hersteller dabei zunächst Deutschland, Norwegen, Dänemark und Frankreich. In den beiden europäischen Debüt-Märkten Niederlande und Schweden sollen die Auslieferungen im vierten Quartal 2023 beginnen.



















Erstmals vorgestellt hatte die Geely-Marke ihre Europa-Strategie im Rahmen der Auto-China-Messe im April. Seitdem steht fest, dass der 001 sowie der Zeekr X als erste Modelle für den Kontinent bestimmt sind. Der fast fünf Meter lange Shooting Brake 001 ist das Debütmodell der Marke, das bereits seit Oktober 2021 in China angeboten wird, der X ein Kompaktwagen mit SUV-Anleihen. Das eigentlich zweite Modell von Zeekr, der große Premium-Van 009, soll hingegen nicht nach Europa kommen.

Beide Modelle basieren auf der rein elektrischen SEA von Geely. Der Zeekr 001 nutzt eine 100 kWh große Batterie, die in Verbindung mit dem 200 kW starken Heckantrieb bis zu 620 Kilometer WLTP-Reichweite ermöglichen soll. Zudem gibt es eine Doppelmotor-Variante mit 400 kW Leistung. Der Zeekr X bietet ebenfalls mindestens 200 kW Leistung, wird jedoch mit einer 69 kWh großen Batterie für bis zu 445 WLTP-Kilometer ausgeliefert. Der Zeekr X ist eng mit dem Smart #1 verwandt. Laden können die zwei Modelle je mit 22 kW AC und mit bis zu 200 kW (001), bzw. 150 kW (X) DC.

















Unabhängig vom Marktstart in Deutschland stellt Zeekr eine weitere Modellvariante des 001 vor. Der neue Permance-Ableger heißt Zeekr 001 FR (das FR steht für „Future Road“) und bringt mit seinen vier Elektromotoren satte 930 kW auf die Straße. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll nur 2,07 Sekunden dauern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 280 km/h. In China nimmt Zeekr bereits Reservierungen für den 001 FR an und will im Oktober 2023 mit der Auslieferung beginnen, gibt aber im gleichen Atemzug an, pro Monat höchstens 99 Exemplare bauen zu wollen. Der genaue Preis wurde noch nicht kommuniziert.









Mehrere Medien hatten bereits Mitte August berichtet, dass die Geely-Tochter eine Performance-Version mit dem Namenszusatz FR plane. Erste Bilder zeigte die Marke seinerzeit in einem Social-Media-Post. „Plaid ist langweilig“, hieß es dort mit Bezug zu Teslas Performance-Varianten des Model S und Model X. Wie Reuters zu diesem Zeitpunkt unter Berufung auf einen Insider berichtete, sollen die Preise oberhalb von einer Million Yuan (rund 127.000 Euro) liegen, bestätigt ist dies bisher aber nicht.

In einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung präzisiert Zeekr, dass der Zeekr 001 FR dank 800-Volt-Architektur in 15 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden könne. Vor diesem Hintergrund will der Hersteller in China dieses Jahr 450 neue HPC sowie „eine neue V3-Ladesäule mit einer maximalen Leistung von 800 kW und einer maximalen Ausgangsspannung von 1.000 V bei einem maximalen Ausgangsstrom von 800 A einführen“. Kurzfristiges Ziel sei es, das Netz bis 2024 auf 1.000 ultraschnelle Ladestationen auszubauen, heißt es. Ob der 001 FR auch nach Europa kommen wird, lässt Zeekr offen.

Quelle: Infos per E-Mail, cnevpost.com, carnewschina.com, twitter.com (alle Zeekr 001, FR)