Zeekr startet in Norwegen

Damit ist Norwegen das dritte Land in Europa, in dem Zeekr aktiv wird. Vorher war die Marke bereits in den Niederlanden und in Schweden gestartet, während der Deutschland-Launch entgegen einer Ankündigung von 2023, es solle Anfang 2024 losgehen, noch immer auf sich warten lässt.

In Norwegen geht Zeekr wie auch in den anderen beiden europäischen Ländern mit dem Zeekr 001 Shooting Brake sowie dem kompakten SUV Zeekr X an den Start. Letzterer basiert auf der selben Plattform wie der EX30 der Schwestermarke Volvo. Der Zeekr 001 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 620 km und kostet in Norwegen ab 579.900 Kronen (rund 49.000 Euro). Der Zeekr X schafft eine Reichweite von bis zu 446 km nach WLTP und kostet ab 424.900 Kronen (rund 36.000 Euro). Damit sind die Preise in Norwegen deutlich günstiger als die Preise zur Vorbestellung in Deutschland: Hierzulande kann der Zeekr 001 ab 59.990 Euro vorbestellt werden und der Zeekr X ab 44.990 Euro.

Für den Vertrieb eröffnet Zeekr ein kuratiertes Händlernetz, beginnend mit Premium Cars Stor-Oslo im Oktober, gefolgt von Händlern in anderen großen Städten zu gegebener Zeit. Diese werden durch ein Netz von autorisierten Servicezentren und Werkstätten ergänzt.

Lothar Schupet, Chief Commercial Officer von Zeekr Europe, sagt zum Norwegen-Start: „Wir freuen uns sehr, unsere Marke in Norwegen einzuführen. Dies ist ein sehr wichtiger Markt für uns, und unsere erstklassigen Elektrofahrzeuge werden mit einem erstklassigen Kundenerlebnis verbunden sein, das wir über unser neues Händlernetz anbieten – eine Premiere für Zeekr in Europa. Norwegen ist einer der fortschrittlichsten Elektromärkte der Welt, und ich kann es kaum erwarten, unsere ersten Elektroautos hier noch in diesem Jahr auf der Straße zu sehen.“

Die Zeekr-Fahrzeuge in Norwegen werden mit einer Fahrzeuggarantie von 5 Jahren/100.000 km geliefert, die auf weitere 5 Jahre/100.000 km verlängert werden kann, wenn der empfohlene Service- und Wartungsplan bei Zeekr-Händlern oder von Zeekr autorisierten Servicezentren und Werkstätten eingehalten wird.

Zum Laden der Fahrzeuge kooperiert Zeekr mit Plugsurfing. Dadurch wird es möglich, mit der Zeekr Charge App und per RFID-Ladekarte auf mehr als 800.000 Ladepunkte in ganz Europa zuzugreifen. Die App zeigt Ladestationen in der Nähe an, kann zum Starten und Beenden des Ladevorgangs verwendet werden und verwaltet die Abrechnung und Quittungen.

Mit weltweit rund 340.000 ausgelieferten E-Fahrzeugen ist Zeekr, das wie Polestar und Volvo zum chinesischen Geely-Konzern gehört, führend im Bereich der E-Mobilität. Das Unternehmen wurde erst 2021 gegründet mit dem Ziel, einen Konkurrenten zu Tesla und Nio aufzubauen.

