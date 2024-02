Zeekr bringt bereits Modellpflege für den 001

Beim Zeekr 001 handelt es sich um einen elektrischen Shooting Brake der Oberklasse, der auf der SEA von Geely basiert. Das Modell ist im Oktober 2021 in die Serienproduktion gegangen und wurde 2023 bei der Technik leicht angepasst, als der erste 001 mit der Qilin-Batterie von CATL ausgeliefert wurde. Bei der Qilin-Batterie handelt es sich um die aktuelle Generation der Cell-to-Pack-Technologie von CATL. Dank Verbesserungen bei der Energiedichte sind im 001 140 kWh Energiegehalt möglich, was im chinesischen Standard für 1.032 Kilometer Reichweite sorgt.

Das wichtigste Merkmal des überarbeiteten Modells, das nun bei einem Event in Hangzhou vorgestellt wurde, ist der Wechsel von der bisherigen 400-Volt-Architektur auf ein 800-volt-System. Bereits im November 2023 hatte Zeekr die Mittelklasse-Limousine 007 mit einer Systemspannung von 800 Volt vorgestellt. Der 007 nutzt aber eine Plattform namens PMA2+, die von Geely und Volvo entwickelt wurde – also nicht die SEA wie der 001.

Die Lade-Daten, die der überarbeitete 001 mit 800 Volt und auch neuen Batterien erreicht, sind durchaus beeindruckend. Erst im Dezember hatte Zeekr einen 110 kWh großen LFP-Akku mit einer Laderate von 4,5C für den 007 vorgestellt. Die „Car News China“ schreibt jetzt, dass es im 001 sogar einen LFP-Akku mit 5C gibt, der in 11,5 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden könne. Der ebenfalls erhältliche NMC-Akku (mit höherer Energiedichte für eine höhere Reichweite) kann mit seinem 4C-Ladesystem in 15 Minuten auf 80 Prozent geladen werden.

Der LFP-Akku ist demnach 95 kWh groß und sorgt für bis zu 675 Kilometer CLTC-Reichweite, der NMC-Akku kommt auf 100 kWh und bietet je nach Antrieb 705 bis 750 Kilometer nach CLTC. Bei dem LFP-Akku handelt es sich um die Shenxing-Batterie von CATL, der NMC-Akku nutzt die bereits erwähnte Qilin-Batterie.

Beim Antrieb orientiert sich das überarbeitete Modell am leistungsstarken 001 FR. Von diesem Sportmodell übernehmen nun alle 001 die 310 kW starke PSM an der Hinterachse. Die Allradmodelle verfügen zusätzlich über eine 270 kW starke ASM an der Vorderachse. Die Systemleistung liegt bei bis zu 580 kW – 2021 wurde der 001 mit einem 400 kW starken Allradsystem vorgestellt.

Auch bei der Optik übernimmt der überarbeitete 001 einige Elemente vom sportlichen FR-Ableger. Die Stoßstangen sind etwas aggressiver gezeichnet, zudem gibt es einen neuen Heckspoiler und einen Lidar-Sensor auf dem Dach. Der 001 ist 4,98 Meter lang, zwei Meter breit, 1,55 Meter hoch und hat einen Radstand von drei Metern. Auch im Innenraum gibt es einige Neuerungen, etwa das vom FR inspirierte Lenkrad, ein neues Kombiinstrument und eine neue Farbgebung.

Trotz der auf dem Papier besseren, technischen Daten wird der 001 in China günstiger: Die Basismodelle werden ab 269.000 Yuan (34.470 Euro) angeboten, zuvor waren es mindestens 300.000 Yuan. Das Topmodell, die sogenannte „You“-Ausstattung, steht mit 329.000 Yuan (42.160 Euro) in der Liste. Wann das überarbeitete Modell nach Europa kommt, ist nicht bekannt. Hierzulande wird der 001 erst seit Dezember 2023 ausgeliefert. In Deutschland startet der 001 wie berichtet ab 59.990 Euro.

