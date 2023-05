Zeekr liefert erste 001 mit Qilin-Batterie aus

Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat in China mit den Auslieferungen des mit Qilin-Batterien von CATL ausgerüsteten Zeekr 001 begonnen. Der optionale 140-kWh-Akku erlaubt im Zeekr 001 WE Reichweiten von bis zu 1.032 Kilometern nach chinesischem Standard.

Die neue Modellvariante ist ab 403.000 Yuan (umgerechnet rund 53.000 Euro) erhältlich, gegenüber einem Preis von 300.000 Yuan (ca. 39.500 Euro) für den Zeekr 001 WE mit dem herkömmlich eingebauten 100-kWh-Akku. Die Qilin-Batterie kostet also 103.000 Yuan (etwa 13.500 Euro) Aufpreis. Zudem ist diese Version zunächst auf 1.000 Exemplare begrenzt.

Seit rund einem Monat wird in China auch der Elektro-Van Zeekr 009 mit Qilin-Batterie ausgeliefert. Als im August 2022 bekannt wurde, dass Zeekr der Erstkunde für die Qilin-Batterie ist, wurde bereits das zweite Quartal 2023 als Auslieferungsbeginn für die Qilin-Edition des Zeekr 001 genannt – die beiden Partner haben den Zeitplan also eingehalten.

Bei der Qilin-Batterie handelt es sich um die aktuelle Generation der Cell-to-Pack-Technologie von CATL. Auf Pack-Ebene soll die Batterie auf eine volumenbezogene Nutzungseffizienz von 72 Prozent kommen, so CATL. Bei der ersten Generation der Cell-to-Pack-Technologie (CtP) lag diese noch bei 50 Prozent. Sprich: Auf gleichem Bauraum können mehr Zellen für mehr Reichweite verbaut werden.

Zeekr wird wie berichtet noch in diesem Jahr auch in Europa an den Start gehen und will zunächst in Schweden und den Niederlanden den Zeekr 001 sowie das neue Modell Zeekr X anbieten – der 009 wird wohl nicht exportiert. Ob der Zeekr 001 auch in Europa die Qilin-Batterie erhält, ist noch nicht bekannt. Beim Zeekr X handelt es sich um ein Kompakt-SUV, das sich weite Teile der Technik mit dem Smart #1 teilt.

