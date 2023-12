Zeekr präsentiert LFP-Akku mit Laderate von bis zu 4,5C

Die LFP-Batterie ermöglicht es laut Zeekr, innerhalb von 15 Minuten eine Reichweite von 500 Kilometern zu laden. Die maximale Ladeleistung soll bei 500 kW liegen, die maximale Laderate bei 4,5C. Demnach dürfte der Energiegehalt bei rund 110 kWh liegen. Und: Dank des Einsatzes neu entwickelter Materialien und eines vereinfachten Strukturdesigns erreiche die Volumenausnutzung des neuen Batteriepakets 83,7 Prozent, so das Unternehmen. Vermarktet werden soll das Neuprodukt unter der Bezeichnung „Golden Battery“.

In China konkurrieren aktuell mehrere Hersteller um den Launch von möglichst schnell ladbaren LFP-Batterien. SVOLT hat erst diese Woche LFP-Akkus mit Laderaten von bis zu 5C für 2024 in Aussicht gestellt. CATL stellte im Sommer seine Shenxing Superfast Charging Battery vor, die 4C-Laden unterstützen soll. Mit Desten ist auch ein US-Entwickler an diese Thema dran.

Zeekr gibt an, dass seine LFP-Batterie binnen drei Jahre durch ein Team von 1.000 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren entwickelt wurde und bereits in Massenproduktion sei. Fertigungsort ist ein Batteriewerk der Zeekr-Muttergesellschaft Geely Holding Group in der ostchinesischen Provinz Zhejiang. Debütieren wird die „Golden Battery“ im Zeekr 007, mit dem sich das Unternehmen erstmals an den Massenmarkt wendet. Weitere Zeekr-Modelle mit der neuen Batterie sollen folgen.

Beim 007 handelt es sich um die erste Limousine im Zeekr-Sortiment. Das auf einer 800-Volt-Plattform aufbauende Modell soll für Preise ab 229.900 Yuan zu haben sein – umgerechnet rund 29.000 Euro. Dieser Preis zeigt: Zeekr stellt seinen drei Premiummodellen nun erstmals ein Mittelklasse-Fahrzeug für den Massenmarkt zur Seite. Die neue Elektro-Limousine der Geely-Tochter ist 4,87 Meter lang und wahlweise als Hecktriebler mit 310 kW Leistung oder mit einem 475 kW starken Allradantrieb erhältlich. Angeboten werden sollen zwei Batterievarianten für bis zu 688 bzw. 870 Kilometer Reichweite nach China-Standard. Ob beide oder nur eine auf LFP-Chemie setzt, ist noch nicht bekannt.

Klar ist dafür: Alle Versionen des Zeekr 007 werden eine 800-Volt-Architektur erhalten. Das Modell soll laut „Car News China“ auf einer Plattform namens PMA2+ basieren, die von Geely und Volvo entwickelt wurde. Die bisherigen Zeekr-Modelle stehen auf der Konzernplattform SEA. Auf 800 Volt kommt im Zeekr-Sortiment bisher einzig der Zeekr 001 FR.

Neben der Batterie-Innovation kündigt Zeekr übrigens auch den Aufbau von HPC-Ladestationen an. Bis Ende 2024 sollen 1.000 Stationen entstehen, bis Ende 2026 bereits 10.000. Aktuell betreibt das Unternehmen in China 401 Schnellladestationen mit 2.261 Ladepunkten, die jeweils eine Leistung von 360 kW haben.

zeekrglobal.com, cnevpost.com, carnewschina.com