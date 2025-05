Zeekr liefert erste 7X in Norwegen aus

In den genannten drei europäischen Ländern hatte der chinesische Hersteller im Dezember die Bestellungen für den Zeekr 7X geöffnet. Die Preise in Norwegen starten bei 539.900 NOK oder umgerechnet 45.970 Euro. In den Niederlanden kostet das Mittelklasse-SUV ab 52.990 Euro, in Schweden ruft Zeekr 579.000 SEK (ca. 50.500 Euro) auf. Aufgrund der unterschiedlichen Steuer-Regelungen sind diese Preise nicht direkt miteinander vergleichbar.

Das Premieren-Exemplar, das im norwegischen Bergen an einen Kunden übergeben wurde, war ein grau lackierter 7X in der Privilege-Ausstattung. Diese Version verfügt unter anderem über eine Luftfederung, kann in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen und kommt auf eine WLTP-Reichweite von 543 Kilometern.

Mit der Angabe des Beschleunigungs-Werts ist klar, dass es sich um die Top-Motorisierung handelt. Diese kombiniert einen 100 kWh großen Akku mit NMC-Zellen von CATL mit einem 470 kW starken Allradantrieb. Die Ladeleistung liegt bei 360 kW in der Spitze. Allerdings hat Zeekr die Bezeichnung geändert: Zum Bestellstart im Dezember 2024 wurde dieser Antrieb als Performance vorgestellt, jetzt heißt er Privilege AWD.

In der Variante Long Range RWD entfällt der Elektromotor an der Front, mit einem Motor an der Hinterachse beträgt die Leistung immer noch 310 kW. Da auch hier der 100-kWh-Akku zum Einsatz kommt, steigt die WLTP-Reichweite auf 615 Kilometer. Alternativ bietet Zeekr auch den sogenannten „Core RWD“-Antrieb an (ehemals „Premium“): Dieser nutzt ebenfalls den 310 kW starken Motor an der Hinterachse, jedoch in Kombination mit einer 75 kWh großen LFP-Batterie. Die „Golden Battery“ der Geely-Tochter VREMT kann in 10,5 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden, wenn die Ladesäule 480 kW unterstützt. An einer 360-kW-Säule soll der Standard-Ladevorgang laut Zeekr 13 Minuten dauern.

In Europa handelt es sich nicht 1:1 um das Fahrzeug, das in China im August 2024 vorgestellt wurde. Die China-Version ist 4,83 Meter lang bei einem Radstand von 2,93 Metern, zudem ist das Fahrzeug je nach Version 1,66 oder 1,67 Meter hoch. Die Europa-Version wird hingegen mit 4,79 Metern Länge, einem Radstand von 2,90 Metern und 1,65 Metern Höhe angegeben.

