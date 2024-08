Zeekr enthüllt E-SUV 7X als zweites Volumenmodell

Der Zeekr 7X debütierte heute auf der Chengdu Auto Show, die offizielle Markteinführung in China soll am 20. September erfolgen. Als Startpreis kommuniziert Zeekr 239.000 Yuan, umgerechnet rund 30.400 Euro. Damit avanciert der 7X zum zweiten Modell nach dem 007, den die Geely-Marke im Massenmarkt positioniert. Es soll vor allem Familien zur Zielgruppe haben. Das bestehende Trio aus Zeekr 001, Zeekr 009 und Zeekr X ist eher im hochpreisigen Premiumsegment angesiedelt.

Den Zeekr 7X hat der Hersteller laut chinesischen Medien unter dem internen Codenamen CX1e entwickelt. Das SUV basiert auf der 800-Volt-Version von Geelys SEA-Plattform und misst 4.825 x 1.930 x 1.656 mm bei einem Radstand von knapp drei Metern. Als Motorisierung steht ein Hecktriebler mit 310 kW starken Siliziumkarbid-Elektromotor und ein Allradler mit einem zusätzlichen 165-kW-Motor an der Vorderachse zur Auswahl. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll laut Hersteller in der Top-Motorisierung in 3,8 Sekunden möglich sein. Auch bei der Batterie gibt es zwei Optionen (75 und 100 kWh) für Reichweiten von bis zu 605 bzw. 780 Kilometer nach dem chinesischen Testzyklus CLTC. Der kleinere Akku basiert dabei auf LFP-, der größere auf NMC-Chemie.

Zur kleineren LFP-Batterie ergänzt u.a. Car News China noch, dass diese in 10,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden könne. Das soll einer Laderate von 5,5 C entsprechen. Die konkrete DC-Ladeleistung wird bisher nicht genannt. Die Batterie soll von Geely-Tochter VREMT stammen und auch im Zeekr 007 des Modelljahrs 2025 zum Einsatz kommen. Bei den NMC-Akku handelt es sich dagegen um eine eingekaufte Qilin-Batterie von CATL.

Bild: Zeekr

In puncto Lackierungen haben die Käufer die Wahl zwischen den vier Farben Arctic White, Dawn Brown, Nightfall Gray und Polar Night Black. Das SUV wird auf 19- oder 20-Zöllern stehen und mit einem beträchtlichen Leergewicht von 2298 bis 2475 Kilogramm sowie mit einem Kofferraumvolumen von 616 Litern aufwarten.

Zu den besonders in China wichtigen Smartcar-Eigenschaften des neuen Zeekr-SUV zählen zwei Nvidia-Chips, ein LiDAR, sowie mehrere HD-Kameras und Millimeterwellen-Radar. Das Infotainment-System wird von einem Qualcomm-Chip gespeist. Das Cockpit verfügt über das bei Zeekr übliche Layout mit zwei Bildschirmen.

Zeekr soll grundsätzlich sieben neue BEV-Modelle bis 2026 planen. Konkret will das Unternehmen neben einem Minivan namens Zeekr Mix und der Kombi-Variante des Zeekr 007 einen weiteren Minivan sowie vier elektrische SUV-Crossover herausbringen. Eines darunter ist wahrscheinlich der 7X. Die Pläne gingen im Juni aus einer geleakten Folie einer Präsentation der Deutschen Bank hervor.



