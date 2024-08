Zeekr launcht neuen 007-Modelljahrgang diesen Monat mit 5,5C-Akku

Die verbesserten prismatischen Lithium-Eisenphosphat-Zellen ermöglichen es laut einer offiziellen Zeekr-Mitteilung, den Akku in 10,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Diese Zeit sei mit einer neuen 007-Limousine an einer V3-Ladesäule von Zeekr demonstriert worden, heißt es. Die schnellere Laderate führt der Hersteller auf „optimierte Materialien und eine verbesserte Technologie“ zurück, die in der hauseigenen Forschung- und Entwicklungsabteilung erzielt wurde. Außerdem nennt Zeekr ein verbessertes Batterie-Managementsystem, das den Ladevorgang auch unter rauen Umweltbedingungen relativ schnell halten soll. Bei Temperaturen von bis zu -10 Grad soll die Batterie für das Ladefenster von 10 auf 80 Prozent 30 Minuten brauchen.

Das „C“ in der 5,5 C-Angabe von Zeekr ist dabei ein Indikator für das Verhältnis von Akkugröße zu Ladeleistung. Bei 1C kann ein 80 kWh großer Akku mit maximal 80 kW geladen werden. Bei 5,5 C kann derselbe Akku theoretisch mit der fünfeinhalbfachen Ladeleistung – also bis zu 440 kW – geladen werden. Erste China-Stromer werden aktuell mit 5C-Akkus angeboten, etwa der Li Mega von Li Auto oder die aktuelle Version des Zeekr 001. CATL, BYD und Eve Energy sollen laut jüngsten chinesischen Medienberichten bereits an 6C-Akkus arbeiten, wobei CATL wohl bereits im zweiten Halbjahr 2024 eine neue Generation seines Qilin-Akkus mit einer Laderate von 6C auf den Markt bringen will.

Zeekr soll sieben neue BEV-Modelle bis 2026 planen. Konkret will das Unternehmen neben einem Minivan namens Zeekr Mix und der Kombi-Variante des Zeekr 007 einen weiteren Minivan sowie vier elektrische SUV-Crossover herausbringen. Dies ging im Juni aus einer geleakten Folie einer Präsentation der Deutschen Bank hervor.

Daneben ist die Marke auch im Schnelllademarkt aktiv, um seine 5,5C-Batterien eine entsprechend leistungsfähige Infrastruktur zur Seite zu stellen. Eigenen Angaben zufolge betreibt Zeekr in China zurzeit gut 500 Standorte mit mehr als 2.700 Ladesäulen, die allesamt 800 Volt unterstützen. Noch 2024 soll das Netz auf 1.000 Standorte erweitert werden. Bis 2026 peilt Zeekr über 10.000 Ladesäulen an.

