Eve Energy soll an Rundzellen mit 6C-Laderate arbeiten

Die Rundzelle kündigte Eve Energy diese Woche auf seiner ersten Lithium-Batterie-Konferenz an, die das Unternehmen mit seiner Feier zum 23-jährigen Bestehen kombinierte. Laut Medienberichten hielt Zhao Ruirui, leitender Vizepräsident des Zentralen Forschungsinstituts von Eve Energy, dort eine Präsentation zum Entwicklungsstand mehrere Projekte. Dabei stellte er die Omnicell-Rundzelle vor, die eine Laderate von 6C unterstützen soll – außerdem nannte er auch Fortschritte in den Bereichen eVTOL und Festkörperbatterien. So soll die Einführung von Festkörperbatterien für das Jahr 2026 bevorstehen.

Nähere Details zu der Omnicell-Rundzelle von Eve Energy liegen noch nicht vor. Einzig die 6C-Laderate wurde genannt. Das „C“ ist ein Indikator für das Verhältnis von Akkugröße zu Ladeleistung. Bei 1C kann ein 80 kWh großer Akku mit maximal 80 kW geladen werden. Bei 6C kann derselbe Akku theoretisch mit der sechsfachen Ladeleistung – also bis zu 480 kW – geladen werden. Erste China-Stromer werden aktuell mit 5C-Akkus angeboten, etwa der Li Mega von Li Auto oder die aktuelle Version des Zeekr 001. CATL und BYD sollen laut jüngsten chinesischen Medien ebenfalls an 6C-Akkus arbeiten, wobei CATL wohl bereits im zweiten Halbjahr 2024 eine neue Generation seines Qilin-Akkus mit einer Laderate von 6C auf den Markt bringen will.

Eve Energy ist vor allem in China aktiv, baut aber aktuell auch sein erstes Europawerk in Ungarn, um etwa BMW zu beliefern. In Debrecen sollen großvolumige Rundzellen für BMWs Neue Klasse gefertigt werden – und zwar bis zu 28 GWh pro Jahr. Erst in diesem März hatte Eve Energy zudem eine Produktionsvereinbarung mit dem israelischen Batteriespezialisten StoreDot geschlossen, womit sich StoreDot einen Teil der Eve-Produktionskapazitäten für seine extrem schnell ladbaren Batteriezellen gesichert hat. Diese Zellen will StoreDot vermarkten, Eve Energy wird aber auch derartige Zellen in Lizenz fertigen und selbst vermarkten.

