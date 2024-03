StoreDot und Eve Energy schließen Produktionsvereinbarung

Wichtig ist hier die Unterscheidung in die XFC-Zellen, die Eve Energy direkt für StoreDot fertigen wird und jene XFC-Zellen, die Eve Energy in Lizenz herstellt. Bei den letztgenannten Zellen kümmert sich Eve Energy um den Vertrieb und kann seine eigenen Kunden beliefert. Die Produktionskapazitäten, die sich StoreDot jetzt gesichert hat, sind für die Belieferung von StoreDot-Kunden gedacht.

Die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen besteht seit 2017. In der Folge wurde 2021 angekündigt, dass Eve Energy im Laufe des Jahres 2024 die von StoreDot entwickelte schnellladende „XFC-FlashBattery“ mit Silizium-dominanter Anode kommerzialisiert – sprich in Serie bauen wird.

Diese Jahreszahl wird in der aktuellen Mitteilung nur indirekt bestätigt. „Mit seiner ‚100inX‘-Produkt-Roadmap ist StoreDot weiterhin auf dem Weg zur Produktionsreife von XFC-Zellen, die in diesem Jahr eine Ladung von 100 Meilen in 5 Minuten, im Jahr 2026 eine Ladung von 100 Meilen in 4 Minuten und im Jahr 2028 eine Ladung von 100 Meilen in 3 Minuten ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung.

Da sich die Israelis mit der nun geschlossenen Vereinbarung „Zugang zu den umfangreichen Produktionskapazitäten von Eve und die Möglichkeit, seine bahnbrechenden 100in5-Batteriezellen für extrem schnelles Laden in Serie zu produzieren“ gesichert haben, werden die produktionsreifen „100in5“-Zellen auch wohl noch in diesem Jahr gebaut.

StoreDot hatte seine strategische Technologie-Roadmap „100inX“ im März 2022 vorgestellt. Die erste Stufe, „100in5“, ist für 2024 vorgesehen und soll in fünf Minuten Strom für eben jene 100 Meilen oder 160 Kilometer nachladen können. Damals wurde für 2028 die Technologie „100in3“ (also das Nachladen von 160 Kilometern in 3 Minuten) angekündigt, hierbei soll es sich bereits um Solid-State-Zellen mit einer Energiedichte von ungefähr 450 Wh/kg handeln. Erst in diesem Februar wurde für die „100in4“-Zelle verkündet, dass man 1.100 Zyklen erreicht habe.

Zusätzlich zu der Kooperation und Lizenzfertigung mit Eve Energy strebt StoreDot weitere Partnerschaften an, wie auch in der aktuellen Mitteilung betont wird. Bereits bekannt ist, dass es eine Lizenzvereinbarung mit VinES gibt und auch Italvolt Interesse an einer Partnerschaft mit StoreDot hat.

Amir Tirosh, COO StoreDot, bezeichnet die neue Vereinbarung mit Eve Enrgy als „Wendepunkt für StoreDot“. „Wir haben jetzt die Vereinbarung für eine eigene Produktionskapazität, und sie gibt uns die Möglichkeit, unsere Ambitionen für die Massenproduktion unserer extrem schnellen Ladetechnologien umzusetzen. Dadurch können wir unsere Kunden bedienen, die keine eigenen Produktionskapazitäten haben“, so Tirosh.

