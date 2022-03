StoreDot plant weitere Erhöhung der Ladeleistung

Der israelische Batterie-Entwickler StoreDot hat seine strategische Technologie-Roadmap „100inX“ vorgestellt. Die sieht es vor, innerhalb der nächsten zehn Jahre Batteriezellen zu liefern, die Energie für 100 Meilen (160 Kilometer) Reichweite in nur zwei Minuten nachladen können.

Die Batteriezellen, die StoreDot derzeit entwickelt und gemeinsam mit EVE Energy in die Serienproduktion bringen will, sollen 2024 in fünf Minuten Strom für eben jene 100 Meilen oder 160 Kilometer nachladen können. Im nächsten Schritt soll bis 2028 diese Dauer auf drei Minuten sinken, bevor dann 2032 nur noch zwei Minuten vergehen sollen. Allerdings bezieht sich StoreDot dabei immer nur auf die 100 Meilen. Welche Energiemenge dafür nachgeladen werden muss, hängt natürlich in erster Linie vom Verbrauch des Fahrzeugs ab.

Bei der für 2024 angepeilten Technologie handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien mit einer Silizium-dominanten Anode – das ist bekannt. Diese Zellen sollen auf eine Energiedichte von rund 300 Wh/kg kommen. 2028 sollen dann Festkörper-Zellen kommen, die nicht nur nochmals höhere Ladeleistungen ermöglichen sollen, sondern auch mit 450 Wh/kg eine nochmals gesteigerte Energiedichte bieten. Hier spricht StoreDot von „to be released in 2028“, die Technologie befindet sich also wohl schon in der Entwicklung.

Anders sieht es bei der Technologie für 2032 aus, hier heißt es nur „planned for…“. Die zwei Minuten Ladedauer für 100 Meilen – daher auch die Bezeichnung der Strategie als „100inX“ – soll dann mit einer Post-Lithium-Technologie erreicht werden, die eine Energiedichte von mehr als 550 Wh/kg bieten soll. Nähere Details nennt StoreDot hier noch nicht.

„Es ist absolut entscheidend, dass wir globalen Automobilherstellern einen klaren, realistischen und Hype-freien Fahrplan für die Einführung unserer schnell aufladbaren Batterietechnologien geben“, sagt StoreDot-CEO Doron Myersdorf. „ Wir werden bis 2024 produktionsbereit sein und ein transformatives Produkt liefern, das die größten Hindernisse für die weit verbreitete Einführung von Elektrofahrzeugen überwinden wird – Ladezeiten und Reichweitenangst.“

Die XFC-Zellen, die das Unternehmen gemäß der neuen Strategie auch als „100in5“ bezeichnet, werden bereits von einer Reihe von Autobauern getestet. StoreDot will diese Technologie als Pouchzellen und als Rundzellen im Format 4680 anbieten.

