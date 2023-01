Italvolt will XFC-Zellen von StoreDot bauen

Der angehende Zellhersteller Italvolt ist eine strategische Zusammenarbeit mit dem israelischen Batterieentwickler StoreDot eingegangen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Italvolt die Technologie des extrem schnellen Aufladens (XFC) von StoreDot und die geistigen Eigentumsrechte an der Herstellung per Lizenz nutzen können.

Bei den XFC-Akkus handelt es sich um eine von StoreDot entwickelte Zelle mit Silizium-dominanter Anode. Diese soll sich unter anderem durch ihre extreme Schnellladefähigkeit auszeichnen – im Mai 2022 hatte das Unternehmen einen Ladevorgang auf 86 Prozent in zehn Minuten demonstriert, im Oktober wurde der Nachweis über eine Haltbarkeit von 1.000 Schnelllade-Zyklen bei produktionsbereiten Zellen vermeldet. Dabei handelte es sich um Pouch-Zellen, es sind aber auch 4680-Rundzellen angekündigt. Erster Produktionspartner ist der chinesische Hersteller EVE Energy, der ab 2024 XFC-Zellen in Serie bauen will.

Die Produktion bei Italvolt in der geplanten Batteriezellen-Fabrik in Italien wäre die erste Fertigung der XFC-Zellen in Europa. Eine Jahreszahl, ab der die XFC-Zellen gebaut werden sollen, nennt Italvolt in der Mitteilung aber nicht. Zuletzt gab es Berichte über mögliche Probleme bei dem Vorhaben, die 45-GWh-Fabrik in Scarmagno bei Turin anzusiedeln – es gab immer wieder Verzögerungen.

Sollte es zu einer Produktion in Italien kommen, könnte StoreDot selbst der erste Kunde werden: Die Zusammenarbeit umfasst auch eine Abnahmevereinbarung für StoreDot, die den Kauf von Italvolt-Akkus für sein eigenes Unternehmen und seine Kunden ermöglicht, sobald die Produktion anläuft. Zu den Anteilseignern (und potenziellen Kunden) von StoreDot gehören etwa Volvo, Polestar und Ola Electric.

– ANZEIGE –

„Unsere Zusammenarbeit mit StoreDot ist ein Wendepunkt auf unserem Weg, hochwertige Lithium-Ionen-Batteriezellen in großem Maßstab zu liefern“, sagt Lars Carlstrom, Gründer und CEO von Italvolt. „Der technologieunabhängige, modulare Produktionsansatz von Italvolt wird sicherstellen, dass wir bei der Weiterentwicklung der Batteriezellentechnologie an der Spitze der Branche bleiben.“

StoreDot-CEO Doron Myersdorf ergänzt: „Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, eine Höchstkapazität zu erhalten, damit wir unseren zukünftigen OEM-Kunden die Lieferung von Batteriezellen garantieren können. Es ist äußerst wichtig, dass StoreDot diese starken Beziehungen aufbaut, da wir in den kommenden Monaten schnell zur Massenproduktion unserer extrem schnell geladenen Batterien übergehen.“

prnewswire.com