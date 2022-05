StoreDot demonstriert Ladevorgang auf 86 Prozent in zehn Minuten

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Der israelische Batterie-Entwickler StoreDot hat das Video eines Schnellladevorgangs seiner aktuellen Batteriezellen-Technologie veröffentlicht. Es soll sich dabei um jene Version handeln, die 2024 in Serienfertigung gehen soll.

Nachdem StoreDot im März seine strategische Technologie-Roadmap „100inX“ vorgestellt und das Ziel ausgegeben hatte, innerhalb der nächsten zehn Jahre Batteriezellen zu liefern, die Energie für 100 Meilen (160 Kilometer) Reichweite in nur zwei Minuten nachladen können, demonstriert StoreDot nun in einem Video die Aufladung einer „100in5“-Batteriezelle. Diese soll Strom für 100 Meilen in fünf Minuten nachladen können.

Die Demonstration zeigt eine 300 x 100 mm große Pouch-Zelle, die von Partner EVE Energy in China hergestellt wurde – wie es auch bei der Serienproduktion ab 2024 der Fall sein soll. In dem Test wurde die Zelle innerhalb von zehn Minuten von 0 auf 86 Prozent geladen. Zu keinem Zeitpunkt überstieg die Batterietemperatur 33 Grad Celsius. Der Test wurde vor Publikum auf der EcoMotion Week 2022 in Israel durchgeführt und live gestreamt.

Die vorgeführte 24-Ah-Zelle wurde dabei auf 20 Ah geladen. Die Spannung lag laut der Anzeige bei rund 4 Volt, laut dem Moderator liegt der Spannungsbereich bei 3 bis 4,4 Volt. Erst bei einem Ladestand von 69 Prozent (nach 7:33 Minuten) wurde die Stromstärke von 135 Ampere abgeregelt.

„Unser intensives Entwicklungsprogramm hat bereits Batterien geliefert, die 1.200 aufeinanderfolgende extrem schnelle Zyklen überschreiten können, und wir streben an, die Hochskalierung von mehr als 1.000 Zyklen in unseren EV-Zellen bis Ende dieses Jahres abzuschließen“, sagt Yaron Fein, Vice President für Research & Development. „Wir bleiben bereit, ‚100in5‘ bis 2024 zu erreichen, während wir fest auf Kurs bleiben, um unser ultimatives Ziel von ‚100in2‘ bis 2032 zu erreichen.“

StoreDot-CEO Doron Myersdorf sieht in der Live-Demonstration einen Beweis für das Vertrauen, das StoreDot in seine Technologie habe. „Abseits der Bühne wird unsere transformative Technologie weiterhin von führenden Automobilherstellern unter zermürbenden Bedingungen getestet, um sicherzustellen, dass nichts unversucht bleibt, um unseren Kunden Spitzenleistungen zu bieten und die Angst vor der Reichweite von Elektrofahrzeugen in die Geschichtsbücher zu schreiben“, so Myersdorf.

