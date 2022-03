StoreDot erreicht 1.200 Zyklen bei siliziumdominierten Batteriezellen

Der israelische Batterie-Entwickler StoreDot hat weitere Fortschritte bei der Stabilität seiner schnell aufladbaren siliziumdominierten Batteriezellen gemeldet. Das Unternehmen gibt an, erste Zellen für mehr als 1.000 Zyklen zu testen – und das ausschließlich mit einer extremen Schnellladung.



Bei den Tests verwendeten die Experten von StoreDot einen speziell entwickelten Testformfaktor. Im Konkreten seien mehr als 1.200 Zyklen mit den Zellen durchgeführt worden – mit einer reinen Schnellladung. Dabei wurden die Akkus innerhalb von 15 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen und anschließend eine Stunde lang entladen. Die Ergebnisse wurden mit einer Energiedichte von 300 Wh/kg beziehungsweise 680 Wh/l unter realen Bedingungen bei Raumtemperatur und ohne zusätzlichen Druck erzielt.

StoreDot beginnt nun mit der Entwicklung von B-Mustern mit größeren Formfaktoren. Noch in diesem Jahr sollen sie an Autohersteller zum Testen in künftigen E-Fahrzeugen geliefert werden. Die Ladezellen von StoreDot werden sowohl im Pouch- als auch im 4680-Formfaktor erhältlich sein, heißt es in einer Mitteilung weiter.

„1.200 aufeinanderfolgende Zyklen extrem schnelles Ladens sind ein entscheidender Meilenstein, der noch vor zwei Jahren unvorstellbar gewesen wäre“, sagt Yaron Fein. Durch die Errungenschaft sieht StoreDots Vice President R&D die Roadmap des Unternehmens bestätigt, innerhalb von zwei Jahren „100in5“-Zellen für globale Automobilhersteller zu liefern und Batterien zu entwickeln.

StoreDot entwickelt die Batteriezellen selbst und will sie gemeinsam mit EVE Energy in die Serienproduktion bringen. Die Strategie „100inX“ stellte StoreDort Anfang März vor. Sie sieht vor, innerhalb der nächsten zehn Jahre Batteriezellen zu liefern, die Energie für 100 Meilen (160 Kilometer) Reichweite in nur zwei Minuten nachladen können.

Bis 2024 will das Unternehmen es schaffen, in fünf Minuten Strom für eben jene 100 Meilen oder 160 Kilometer nachladen zu können, daher auch der Begriff „100in5“-Zellen. Im nächsten Schritt soll bis 2028 die Dauer zunächst auf drei Minuten sinken, bevor dann 2032 nur noch zwei Minuten vergehen sollen. Allerdings bezieht sich StoreDot dabei immer nur auf die 100 Meilen. Welche Energiemenge dafür nachgeladen werden muss, hängt natürlich in erster Linie vom Verbrauch des Fahrzeugs ab.

