StoreDot erreicht 1.100 Zyklen mit „100in4“-Batteriezellen

Das Ziel von 1.100 Zyklen mit einer solchen Prototypen-Zelle wurde nach Angaben des Unternehmens früher als geplant erreicht. Diese Zelle soll auch auf eine prognostizierte Energiedichte von 340 Wh/kg „in einem großen Formfaktor für Elektrofahrzeuge“ kommen. Die Zellchemie an der Kathode wird dabei mit „NMC9xx“ angegeben, an der Anode kommt die Silizium-basierte Technologie des Unternehmens zum Einsatz

Das heißt, wie bei derartigen Meldungen zu Batterie-Entwicklungen oftmals auch, dass es sich um einen Labortest mit einer kleinformatigen Prototypen-Zelle handelt und die Ergebnisse nicht 1:1 auf einbaufertige Batteriezellen in Fahrzeugen übertragen werden können. Im Falle des aktuellen StoreDot-Demonstrators handelt es sich um eine Zelle mit einer Kapazität von 3 Ah, also kaum Automotive-tauglich. Die „100in4“-Technologie soll in der Folge auf eine 140-Ah-Zelle skaliert werden. Die Tests mit dieser Zelle dürften dann deutlich aussagekräftiger sein.

„Obwohl es sich um einen frühen Prototypen handelt und noch Herausforderungen zu bewältigen sind, können wir auf unsere Erfahrung zurückgreifen, die wir innerhalb weniger Monate bei der nahtlosen Skalierung von einer 3-Ah-Zelle auf eine >100-Ah-EV-Zelle gemacht haben“, sagt StoreDot-CEo Doron Myersdorf. „Wir glauben, dass unsere Roadmap eine nachhaltige, praktische und bewährte Lösung bietet. Wir sind auf dem Weg zu extrem schnellem Laden, das die Masseneinführung von Elektrofahrzeugen beschleunigen wird.“

StoreDot hatte seine strategische Technologie-Roadmap „100inX“ im März 2022 vorgestellt. Die erste Stufe, „100in5“, ist für 2024 vorgesehen und soll in fünf Minuten Strom für eben jene 100 Meilen oder 160 Kilometer nachladen können. Damals wurde für 2028 die Technologie „100in3“ (also das Nachladen von 160 Kilometern in 3 Minuten) angekündigt, hierbei soll es sich bereits um Solid-State-Zellen mit einer Energiedichte von ungefähr 450 Wh/kg handeln. „100in4“ für das Jahr 2026 wäre also der logische Zwischenschritt.

Dass StoreDot hohe Zyklenzahlen auch mit Zellen in einem produktionsbereiten Format erreichen kann, haben die Israelis im Oktober 2022 demonstriert. Damals wurde eine großvolumige Pouchzelle mit der „100in5“-Technologie 1.200 Zyklen ausgesetzt – selbst danach hatte die 30-Ah-Zelle noch mehr als 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität.

Bisher hat sich StoreDot vor allem auf Pouchzellen konzentriert. Ende Januar 2024 hat das Unternehmen aber angekündigt, seine Batterietechnologie auch in prismatische Zellen zu überführen. Prismatische Zellen haben anders als die weichen Pouch- oder Beutelzellen ein festes Gehäuse und können somit im Batteriepack auch strukturell belastet werden – wie es bei vielen Cell-to-Pack-Konzepten der Fall ist. Pouchzellen werden hingegen zunächst in Modulen verpackt und dann in das Batteriepack integriert – was bei identischer Energiedichte auf Zellebene zu einer geringeren Energiedichte auf Packebene führt.

