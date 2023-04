StoreDot lizenziert XFC-Batterietechnologie an VinES

Der israelische Batterieentwickler StoreDot hat eine Kooperation mit Vines Energy Solutions (VinES), dem Batterieunternehmen der vietnamesischen Vingroup, zur gemeinsamen Entwicklung und Kommerzialisierung seiner schnellladenden Batteriezellen geschlossen.

Ziel ist die Entwicklung mehrerer Varianten der Zellen und deren Einsatz in Elektroautos von VinFast ab 2025. Der vienamesische Autobauer hatte Anfang 2022 auch in StoreDot investiert, seit Mitte 2021 besteht auch bereits eine Batterie-Entwicklungskooperation. Mit Mutterkonzern Vingroup unterhalte man bereits eine „langjährige Beziehung“, gibt StoreDot an. Die neue Vereinbarung soll die gemeinsame Entwicklungsarbeit beider Seiten nun aber auf eine neue Ebene heben – und konkreter machen.

Konkret wollen die Partner die XFC-Batteriezellen von StoreDot in verschiedenen Formfaktoren entwickeln, um deren Massenproduktion vorzubereiten. StoreDot werde dazu seine proprietäre XFC-Technologie lizenzieren, während VinES seinerseits Know-how bei der Entwicklung, Herstellung und Validierung von Batterien mit verschiedenen Formfaktoren sowie sein globales Lieferkettennetzwerk einbringe, heißt es. Und: „Die erste Generation dieser XFC-Batteriezelle wird voraussichtlich im Jahr 2025 auf den Markt kommen und sofort von VinFast-Fahrzeugen eingesetzt werden“.

StoreDot-Chef Dr. Doron Myersdorf äußert, dass dieses Projekt wichtig für seine Firma sei, da man weitere Partnerschaften mit Unternehmen auf allen Ebenen des EV-Batterie-Ökosystems wie Vingroup aufbauen wolle. „Ich bin zuversichtlich, dass die Kombination aus unserer XFC-Zellchemie und den komplementären Fähigkeiten von VinES in den Bereichen Formfaktorentwicklung, Herstellung, Bewertung, Zertifizierung und Lieferkette erstklassige, marktführende EV-Batterien liefern wird, die die Messlatte für die Branche noch höher legen werden.“

StoreDot will seine „100in5“-Batteriezellen, die das Nachladen von Strom für 100 Meilen (160 Kilometer) in fünf Minuten ermöglichen sollen, im Jahr 2024 in die Serienproduktion bringen – zunächst gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Eve Energy. Mit Italvolt steht auch ein europäischer Lizenznehmer und Produktionspartner bereit, allerdings gibt es hier offiziell noch keine Angabe zum Produktionsstart.

Die Batterieentwicklung von StoreDot konzentriert sich bekanntlich auf eine spezielle Silizium-Anodentechnik und die damit verbundene Softwareintegration. Ziel ist die Entwicklung einer extrem schnellen Ladetechnik – im März 2022 hatten die Israelis ihre Technologie-Roadmap „100inX“ vorgestellt. Im nächsten Schritt soll bis 2028 diese Dauer auf drei Minuten sinken, bevor dann 2032 nur noch zwei Minuten vergehen sollen.

In Vietnam hat der Bau der ersten Produktionsstätte des Landes für LFP-Batteriezellen begonnen. Diese entsteht im Rahmen eines Joint Ventures von VinES Energy Solutions, einer Tochter des vietnamesischen Mischkonzerns Vingroup, mit dem chinesischen Batteriehersteller Gotion High-Tech.

Für VinES ist es derweil nicht die erste Batterie-Kooperation. In Zusammenarbeit mit dem chinesischen Batteriehersteller Gotion High-Tech baut die Vingroup-Tochter zurzeit die erste Produktionsstätte Vietnams für LFP-Batteriezellen. Diese entsteht im Rahmen eines Joint Ventures von VinES und Gotion High-Tech in der Provinz Ha Tinh, wird auf eine Kapazität von fünf GWh pro Jahr ausgelegt und soll im dritten Quartal 2024 mit der Produktion beginnen. Die dort gefertigten LFP-Batteriezellen werden in E-Fahrzeugen von VinFast sowie in stationären Energiespeichern von VinES zum Einsatz kommen.

Im Dezember 2021 hatte VinES ebenfalls in Ha Tinh auch mit dem Bau eines Werks für Batteriepacks zum Einsatz in Elektroautos und -bussen von VinFast begonnen, das laut einer früheren Mitteilung im Dezember 2022 den Betrieb aufnehmen sollte. Bis die Zellen aus der eigenen Produktion kommen, werden hier zugekaufte Zellen zu Batteriepacks verarbeitet.

prnewswire.com