VinFast: Spatenstich für Batteriefabrik in Vietnam

Vietnams Mischkonzern Vingroup hat wie vorab durchgesickert nun offiziell mit dem Bau einer Batteriefabrik für seinen Elektrofahrzeug-Ableger VinFast in der vietnamesischen Provinz Ha Tinh begonnen. Das Werk soll anfänglich auf eine Kapazität von 100.000 Batteriepacks pro Jahr kommen.

Aus der Mitteilung der Vingroup geht hervor, dass in dem Werk namens VinES Battery Manufacturing Factory anfangs nur Batterien montiert, später aber auch die entsprechenden Zellen produziert werden sollen. Klar ist ferner, dass die Batteriepakete ausschließlich für Elektroautos und -busse von VinFast bestimmt sind und dass nach Fertigstellung der ersten Bauphase zunächst auf einer Fläche von acht Hektar 100.000 Batteriepacks per annum hergestellt werden sollen. Die zweite Bauphase der Fabrik sieht laut dem Konzern eine Steigerung der Kapazität auf eine Million Batteriepacks pro Jahr vor – außerdem besagte Ausweitung der Produktion auf Batteriezellen.

Als Investitionssumme gibt die Vingroup umgerechnet 154 Millionen Euro an. Hier unterscheiden sich die Angaben zu einem bereits im Oktober erschienenen Bericht von Reuters: Unter Berufung auf lokale Behörden vermeldete die Nachrichtenagentur zwar schon seinerzeit die Bauabsichten der Vingroup in der vietnamesischen Provinz Ha Tinh, sprach allerdings von umgerechnet 332 Millionen Euro Investitionsvolumen für ein Werk auf 12,6 Hektar. Gut möglich, dass es sich dabei um die Investitionssumme für den Endausbau handelt, während die Vingroup zunächst nur den Investitionsbetrag für die erste Bauphase nennt.

Weiter hieß es bei Reuters, dass die Batteriefabrik unweit eines ebenfalls geplanten, zweiten Fahrzeugwerks in der Region ab dem dritten Quartal 2022 in Betrieb gehen solle – zunächst mit einer Jahreskapazität von 3 GWh, ab 2025 mit 5 GWh. Weder zum Zeitplan noch zu angestrebten GWh-Werten gibt es allerdings offizielle Informationen.

Nguyen Viet Quang, Vizepräsident und CEO der Vingroup, äußerte anlässlich des Spatenstichs lediglich allgemein, dass „der Bau dieser Batteriefabrik in der Wirtschaftszone Vung Ang unsere Bemühungen widerspiegelt, ein Ökosystem für saubere Energie zu schaffen, das zur Lokalisierung des Angebots von VinFast beiträgt“. Man habe zudem die Zusammenarbeit mit vielen renommierten Partnern auf der ganzen Welt gefördert, darunter Firmen in den USA, Israel, Taiwan, China und anderen Ländern, um modernste Batterietechnologien wie superschnelles Aufladen, Festkörperbatterien und hochentwickelte Batteriematerialien zu erforschen, zu entwickeln und anzuwenden.

Damit spielt Quang auf VinFasts mehrgleisige Batterie-Strategie an: Zum einen sind eigene Batteriewerke geplant, die aber noch nicht den aktuellen Bedarf decken können – es müssen also noch Zellen zugekauft werden. Zudem hat das Unternehmen im Bereich der Entwicklung schon länger die Fühler in die Richtung von Firmen ausgestreckt, die an neuen Batterietechnologien forschen. Darunter Gotion High-Tech, ProLogium und StoreDot.

VinFast verkauft seit 2019 Fahrzeuge, wobei die ersten Modelle noch über einen Verbrennungsmotor verfügen. Die internationale Expansion plant das Unternehmen aber mit Elektroautos: Im kommenden Jahr sollen zwei E-SUV auf den Markt gebracht werden, der mittelgroße VF e35 und der Siebensitzer VF e36. Wie das Unternehmen im September bestätigt hatte, sollen die beiden Modelle auch in Europa verkauft werden – Deutschland gehört zu den drei ersten Märkten. Details zu den Modellen und ihren Batterien sind noch nicht bekannt, „alle Einzelheiten der Produktpalette“ will VinFast vor der Markteinführung in der ersten Jahreshälfte 2022 bekannt geben.

vinfastauto.com