CATL und BYD sollen an Akkus mit 6C-Laderate feilen

Das „C“ ist ein Indikator für das Verhältnis von Akkugröße zu Ladeleistung. Bei 1C kann ein 80 kWh großer Akku mit maximal 80 kW geladen werden. Bei 6C kann derselbe Akku theoretisch mit der sechsfachen Ladeleistung – also bis zu 480 kW – geladen werden. Erste China-Stromer werden aktuell mit 5C-Akkus angeboten, etwa der Li Mega von Li Auto oder die aktuelle Version des Zeekr 001. Beide haben Batterien von CATL an Bord, die theoretisch in zwölf Minuten Strom für 500 Kilometer aufnehmen können soll, wobei auch bei diesen Batterien die maximale Ladeleistung immer nur kurz anliegen dürfte.

Wie das Portal CN EV Post auf Basis eines Berichts der Nachrichtenagentur 36kr berichtet, ist CATL an der Entwicklung einer 6C-Variante seiner Qilin-Batterie dran. Diese soll in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden. Auch Konkurrent BYD soll nachziehen wollen. Zunächst ist aber für das zweite Halbjahr wohl der Launch der nächsten Blade-Batteriegeneration angedacht, ehe dann ebenfalls eine 6C-Batterie kommen könnte. Das berichtet 36kr unter Berufung auf eine BYD-nahe Quelle.

Nach oben treiben lassen soll sich die Ladeleistung durch Verbesserungen in der Zellchemie und im Design des Wärmeableitungssystems. Allerdings reicht es nicht, nur von der Batterie bzw. dem Fahrzeug her zu denken. Auch die Ladegeräte müssen entsprechende Ladeleistungen bieten. Aktuell sind Ladesäulen, die 4C oder 5C unterstützen noch selten – auch in China.

cnevpost.com