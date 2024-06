Zeekr plant sieben neue Modelle bis 2026

Konkret will Zeekr neben dem bereits bekannten Minivan Zeekr Mix (siehe Bild) und der Kombi-Variante des Zeekr 007 einen weiteren Minivan sowie vier verschiedene SUV-Crossover herausbringen. Dies geht aus einer geleakten Folie einer Präsentation der Deutschen Bank hervor.

Minivans mögen zwar weltweit nicht mehr im Trend liegen, aber in China setzen die Autohersteller dank der neuen Drei-Kind-Politik des Landes und der wachsenden Mittelschichtbevölkerung verstärkt auf diese „People Mover“. Bei Zeekr wird die Produktpalette in Zukunft nicht nur einen, sondern drei MPVs umfassen. Das dritte Modell mit dem Codenamen „Zeekr Beluga“ wird im Jahr 2026 auf den Markt kommen. Während es sich bei dem bereits erhältlichen Zeekr 009 um einen Full-Size-MPV und bei dem kürzlich vorgestellten Zeekr Mix um einen Mid-Size-MPV handelt, gibt es noch keine Informationen über die Positionierung des Zeekr Beluga.

Obwohl Zeekr ein breites Angebot an Vans haben wird, werden SUVs sein Hauptstandbein bleiben. Vier solcher Modelle mit den Codenamen ‚Zeekr CX1E‘, ‚Zeekr DX1E‘, ‚Zeekr EX1E‘ und ‚Zeekr Grampus‘ sind in Vorbereitung. Der Zeekr CX1E, der Gerüchten zufolge den Namen „Zeekr Ark“ erhalten soll, wird ein Mittelklasse-SUV sein, der mit dem Tesla Model Y konkurriert. Geely hat bestätigt, dass die Markteinführung in China im vierten Quartal 2024 (Oktober-Dezember 2024) erfolgen wird. Angesichts des Fahrzeugsegments und der Positionierung ist eine weltweite Markteinführung sehr gut möglich und könnte 2025 erfolgen.

Der Zeekr DX1E könnte ein Modell oberhalb des Zeekr Ark sein. Und der Zeekr EX1E könnte noch weiter oben angesiedelt sein. Geely hat bestätigt, dass im vierten Quartal 2024 ebenfalls ein großer SUV der Marke Zeekr auf den Markt kommen wird, und es besteht die Möglichkeit, dass damit der EX1E gemeint ist. Was der Zeekr Grampus ist, ist noch nicht bekannt.

Ein künftiges Modell mit dem Codenamen „Zeekr CC1E“ soll der chinesischen Marke helfen, ihr Europageschäft zu stärken. Lokalen Berichten zufolge wird es als „Zeekr 007 Touring“ erscheinen, die Kombi-Version der Mittelklasse-Limousine Zeekr 007, dem Tesla Model 3-Konkurrenten des Unternehmens. Damit könnte dieses Auto mit dem Nio ET5 Touring konkurrieren.

Zeekr ist auch dabei, seine globale Präsenz rasch zu erweitern. Nach der Einführung seiner Elektroautos in Europa und Südostasien steht nun der Markteintritt in Nordamerika an, wobei Mexiko der erste Markt ist. 143 Exemplare des Zeekr 001 und des Zeekr X sind bereits auf dem Weg nach Mexiko, 114 weitere werden folgen. In der Zwischenzeit sind in Chengdu (Provinz Sichuan), China, die ersten Exemplare des Zeekr X mit Rechtssteuerung vom Band gelaufen.

Zwischen Januar und Mai lieferte Zeekr 67.764 Elektroautos aus, was ein Wachstum von 112 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. In diesem Monat lag der kumulierte Absatz bei über 260.000 Einheiten. Eine weitere interessante Entwicklung ist die Notierung von Zeekr an der New Yorker Börse (NYSE) im Mai unter dem Tickersymbol „ZK“ und zu einem Preis von 21 US-Dollar pro Aktie.

