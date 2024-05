Zeekr soll an Kombi auf Basis seiner E-Limousine 007 arbeiten

In den chinesischen Medien heißt es unter Berufung auf „Informationen aus der Lieferkette“ dass Zeekr die Markteinführung eines „007 Touring“ plant, eines von der 007-Limousine abgeleiteten Elektrokombis. Der 007 Touring mit dem Codenamen „Polar Krypton CC1E“ weist ein sehr ähnliches Design wie das Basismodell auf, die optischen Unterschiede werden allen voran hinter der B-Säule sichtbar werden. Denn: Dank einer längeren und flacheren Dachlinie wird der Zeekr 007 Touring einen großen Laderaum hinter den Sitzen bieten.

Die im November enthüllte Zeekr 007 Limousine ist eine erschwingliche Alternative zum Nio ET5 und etwas günstiger als das Tesla Model 3. Zeekr hat noch nicht bestätigt, ob die 007-Limousine in Europa auf den Markt kommen soll – aber in Anbetracht ihrer Positionierung scheint es wahrscheinlich, dass das Unternehmen sie irgendwann auch hier herausbringen wird. Der gerüchteweise angekündigte Zeekr 007 Touring hätte aufgrund der großen Beliebtheit seiner Karosserieform sogar noch größere Chancen. Vor allem in Deutschland sind Kombis nach wie vor sehr beliebt.

Zeekr wird den 007 Touring möglicherweise mit den gleichen Batterie- (75 kWh LFP und 100 kWh NMC) und Antriebsoptionen (310 kW/440 Nm Einzelmotor und 475 kW/710 Nm Doppelmotor) wie die 007-Limousine anbieten. Wie beim Nio ET5 Touring und Nio ET5 dürfte die CLTC-Reichweite des Kombis um ca. 5 Prozent geringer ausfallen und bis zu 650 Kilometer betragen (007 Limousine: bis zu 688 Kilometer).

Aber: Da bisher noch keine Testfahrzeuge auf den Straßen gesichtet wurden, befindet sich der Zeekr 007 Touring – sollte sich sein Launch bestätigen – vermutlich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Zeekr hat bereits den Mix MPV enthüllt und testet einen elektrischen Crossover mit dem Codenamen CX1E, so dass diese Modelle möglicherweise vor dem Kombi auf den Markt kommen. Das würde dem Unternehmen auch genügend Zeit geben, die 007-Limousine international in weiteren Märkten zu vertreiben.

Autor: Sagar Parikh