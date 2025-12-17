Tiny House auf vier Rädern: Neue Minivan-Studie ELO von Citroën

Citroën hat ELO jetzt bereits vorgestellt, die Publikumspremiere ist aber erst Anfang Januar in Brüssel geplant. Und wie bei vielen Konzeptfahrzeugen geht es weniger um ein konkretes Serienmodell, sondern um das Ausprobieren von Ideen. ELO soll zeigen, wie Citroën sich Mobilität künftig vorstellen könnte. Und das ist vielschichtig: ein kleiner Minivan, rein elektrisch, sehr modular, und gedacht als eine Art mobiler Lebensraum. Das Motto lautet: Rest, Play, Work – also Ausruhen, Spielen, Arbeiten. Grundgedanke dabei: Ein Auto steht im Alltag die meiste Zeit ungenutzt herum. Warum also nicht mehr Funktionen hineinpacken, damit die Standzeit produktiver oder zumindest angenehmer wird?