Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:22 minAutomobil

Tiny House auf vier Rädern: Neue Minivan-Studie ELO von Citroën

Ws

Hallo zu einem brandneuen “eMobility Update” von electrive! Heute schauen wir auf ein neues Konzeptfahrzeug von Citroën – und zwar eines, das die französische Marke als Ideenlabor bezeichnet. Der Name: ELO. Und so viel vorab: Citroën schlägt damit einen durchaus ungewöhnlichen Weg ein und hat eine Art “Tiny House” auf vier Rädern entwickelt. Ob die Ideen hinter dem ELO realistisch oder zu verspielt sind, daran dürften sich die Geister scheiden.

Von Jannis Hug
17.12.2025 - 16:00 Uhr

Citroën hat ELO jetzt bereits vorgestellt, die Publikumspremiere ist aber erst Anfang Januar in Brüssel geplant. Und wie bei vielen Konzeptfahrzeugen geht es weniger um ein konkretes Serienmodell, sondern um das Ausprobieren von Ideen. ELO soll zeigen, wie Citroën sich Mobilität künftig vorstellen könnte. Und das ist vielschichtig: ein kleiner Minivan, rein elektrisch, sehr modular, und gedacht als eine Art mobiler Lebensraum. Das Motto lautet: Rest, Play, Work – also Ausruhen, Spielen, Arbeiten. Grundgedanke dabei: Ein Auto steht im Alltag die meiste Zeit ungenutzt herum. Warum also nicht mehr Funktionen hineinpacken, damit die Standzeit produktiver oder zumindest angenehmer wird?

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Tiny House auf vier Rädern: Neue Minivan-Studie ELO von Citroën“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Ws
Video - 4:34 minAutomobil

Deshalb baut auch Renault bald E-Autos für Ford

16.12.2025
Wsmo
Video - 4:19 minAutomobil

AUDI E7X macht Eindruck in China! Wieso nicht auch in Europa?

15.12.2025
Hyundai deutschlandandreas zuernstein ulrich mechau 2er collage
Automobil

Chefwechsel bei Hyundai Motor Deutschland

vor 2 Stunden veröffentlicht