Citroën zeigt Minivan-Studie ELO

Nach dem 2022 vorgestellten OLI, der Vision eines elektrischen Familienfahrzeugs, zeigt Citroën nun mit dem ELO ein „Ideenlabor, das verschiedene Bereiche erforscht, die das Denken von Citroën für die Zukunft inspirieren“, so der französische Autohersteller. Dabei soll ELO mehr als nur ein Transportmittel sein. Es wurde entwickelt, um ein Leben in Bewegung in all seinen Aspekten zu erleichtern: Reisen, aber auch Entspannung, Freizeit und Arbeit.

Das Akronym ELO steht dabei für REST, PLAY, WORK, wobei für die Abkürzung ungewöhnlicherweise nicht die Anfangsbuchstaben gewählt wurden. Dank seiner vollständigen und intuitiven Modularität nutzt ELO die Vorteile seiner elektrischen Architektur voll aus und bietet so eine kompakte Größe von nur 4,10 Metern Länge, die laut Citroën trotzdem einen außergewöhnlich großzügigen Innenraum verbirgt.

„ELO ist ein Ideenlabor, das die Werte von Citroën perfekt verkörpert und Perspektiven für unser heutiges Denken eröffnet. Es erfüllt alle Kriterien, die seit über 100 Jahren die DNA der Marke ausmachen und die ich in den kommenden Jahren weiter pflegen möchte: kreativ, mutig, zugänglich, verantwortungsbewusst, genial und dem Wohlbefinden verpflichtet. Es ist ganz auf der Höhe der Zeit und bietet konkrete, innovative Lösungen, um Bewegungsfreiheit und ein besseres Leben zu fördern. Sein Stil drückt Freundlichkeit und Lebensfreude aus, und sein ultramodularer Innenraum ist als eigenständiger Lebensraum konzipiert. Es steckt voller cleverer Funktionen und einfacher Technologien, die den Alltag erleichtern. ELO sendet eine starke Botschaft, die unsere Vision davon vermittelt, was Citroën sein soll“, sagt CEO Xavier Chardon.

Mit dem Konzeptfahrzeug will die Stellantis-Marke eine Art „Tiny House“ auf vier Rädern bieten. Der Fahrersitz kann für Gespräche oder zum Arbeiten gedreht werden. Bei Bedarf können zwei zusätzliche Sitze ausgeklappt werden, um sechs Personen zu befördern. ELO kann aber auch in einen Schlafplatz für zwei Personen, einen Heimkino-Raum, eine Stromversorgung und für viele andere Verwendungszwecke umgewandelt werden. Der modulare Aufbau des E-Minivans macht das möglich.

Die besondere Silhouette des ELO spiegelt den Wunsch der Citroën-Designer wider, die Form der Funktion unterzuordnen. Die halbrunden hinteren Türen reichen bis zum Dach, um den Lichteinfall zu optimieren: Dabei lassen 4,5 Quadratmeter Glasfläche viel Licht in den Innenraum.

Für Freizeitaktivitäten kann ein im Unterboden integrierter Kompressor zum Aufpumpen verschiedener Accessoires wie Schwimmreifen, Paddel oder Fahrradreifen verwendet werden . ELO ist außerdem mit Vehicle to Load (V2L) ausgestattet. Dadurch kann die Traktionsbatterie des Fahrzeugs als eine Art Powerbank genutzt werden und zum Beispiel einen Elektrogrill oder einen Lautsprecher mit Strom versorgen.

Zur Technik selbst verrät Citroën nicht viel, außer dass die 100 Prozent elektrische Architektur es ermöglicht, die Größe zu begrenzen und gleichzeitig unerwartet viel Platz im Innenraum zu schaffen. Der Elektroantrieb befindet sich an der Hinterachse. Leistungsdaten verrät Citroën aber eben so wenig wie Infos zur Batterie und Reichweite. Aber letztlich handelt es sich nicht um ein Serienfahrzeug, sondern um ein Showcar, das am 9. Januar auf dem Brüsseler Autosalon seine Publikumspremiere feiern soll.

