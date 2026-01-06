UK erhöht Kaufprämien für E-Lkw auf sechsstellige Fördersumme

Die neue Förderspritze in Höhe von 18 Millionen Pfund (umgerechnet besagte 20,8 Millionen Euro) soll den bereits vorhandenen „Plug-in Truck Grant“ der britischen Regierung bis Ende März 2026 ergänzen, sprich: für vier Monate noch einmal extra Anreize bieten. Die Fördersätze fallen dabei bedeutend höher aus als bisher: Wer einen kleinen E-Lkw (4,25 t bis 12 t) beschafft, erhält nun einen Zuschuss von bis zu 20.000 Pfund (rund 23.000 Euro), mittelgroße und große Lkw (12 t bis 18 t bzw. 18 t bis 26 t) werden mit 60.000 bzw. 80.000 Pfund bedacht (rund 69.000 bzw. 92.000 Euro) und Lkw über 26 Tonnen werden mit bis zu 120.000 Pfund subventioniert (rund 139.000 Euro).

Für die Förderung qualifiziert sind Plug-in-Lkw – also theoretisch neben Batterie-elektrischen Trucks auch Hybride. In der Liste der förderfähigen Fahrzeuge finden sich jedoch fast ausschließlich reine Stromer. Denn Hybride sind im Lkw-Bereiche eine Seltenheit. Die neue Förderinitiative der Regierung ist dabei Teil einer größeren Investition in Höhe von 318 Millionen Pfund (rund 367 Millionen Euro) in einen umweltfreundlicheren Güterverkehr auf der Insel.

Bisher bezuschusste Großbritannien bereits Stecker-Lkw der Klasse 4,25 bis 12 Tonnen mit bis zu 16.000 Pfund (rund 18.000 Euro) und größere E-Lkw mit bis zu 25.000 Pfund (etwa 28.900 Euro). Als Voraussetzung galt und gilt weiterhin, dass die Fahrzeuge in der Lage sein müssen, mindestens 96 Kilometer ohne Emissionen zurückzulegen und dass sie mindestens 50 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen als ein vergleichbares Euro-VI-Fahrzeug mit identischer Transportkapazität. Dieses bestehende „Plug-in Truck Grant“-Programm wurde im April 2025 für ein Jahr verlängert. Nun stockt die Regierung die Förderung also bis einschließlich März 2026 im beschriebenen Umfang auf. Denn: „Die laufenden Betriebskosten für Elektro-Lkw können bereits jetzt niedriger sein als für ihre Diesel-Pendants, aber die Anschaffungskosten für die Fahrzeuge sind in der Regel höher. Die Aufstockung der Plug-in-Truck-Förderung wird Unternehmen helfen, diese täglichen Einsparungen zu realisieren und so sowohl ihre Kosten als auch ihre Emissionen zu senken“, schreibt das Verkehrsministerium.

Keir Mather, Großbritanniens Minister für Luftfahrt, Seeverkehr und Dekarbonisierung, kommentiert die neue Förderspritze wie folgt: „Wir unterstützen britische Unternehmen dabei, umweltfreundlicher zu werden, indem wir Elektro-Lkw erschwinglicher machen und Spediteuren bei der Umstellung helfen, während wir gleichzeitig das Wachstum, die Investitionen und die Beschäftigung in diesem Sektor ankurbeln. Unsere Vorschläge bieten die Sicherheit, die die Branche gefordert hat, damit Großbritannien zum besten Standort für grüne Investitionen wird.“ Die Förderung solle dazu beitragen, die Klimaschutz-Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs zu unterstützen.

Schon im Oktober 2023 legte Großbritannien ein spezielles E-Lkw-Förderprogramm für vier Demonstrationsprojekte auf, das fünf Jahre lang läuft. Die ZEHID-Förderung („Zero Emission HGV & Infrastructure Demonstrator“) umfasst 200 Millionen Pfund, von denen Stand heute bereits 120 Millionen Pfund ausgezahlt wurden. Zur den Fördernehmer gehören große Konsortien mit Beteiligung von u.a. Amazon, Marks & Spencer, Royal Mail und Herstellern wie DAF, Volvo Trucks oder Scania. Bis März 2026 sollen über ZEHID „fast 300 emissionsfreie Lkw eingeführt werden“, wie das Verkehrsministerium mitteilt.

Neben der jetzt publik gemachten Aufstockung der Kaufprämien für alle Spediteure und Flottenbetreiber wird die Regierung zudem eine Konsultation einleiten, um eine „regulatorische Roadmap“ zur schrittweise Einstellung des Verkaufs neuer nicht-emissionsfreier Lkw bis 2040 abzustimmen. Ziel sei, der Industrie die nötige Sicherheit für Investitionen und Zukunftsplanungen zu geben, heißt es. Die enge Abstimmung soll gewährleisten, dass „der Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz für Unternehmen tragbar ist und Arbeitsplätze, Wachstum und höhere Investitionen fördert“.

gov.uk