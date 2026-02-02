Lange Lebensdauer: CATLs 5C-Batterie soll über eine Million Kilometer abspulen

In einem zweieinhalbminütigen Video („5C Charging: 1,000,000 KM Made Easy“) äußert sich CATL zur Zyklenfestigkeit seiner neuen 5C-Akkus. So sollen diese auch nach 1,8 Millionen Kilometern und vorwiegendem Schnellladen noch mindestens 80 Prozent ihrer Kapazität besitzen. Diese Angaben beziehen sich auf 3.000 Lade-Entlade-Zyklen bei rund 20 Grad Celsius. Ist es wärmer (CATL spricht von „Dubai“-Temperaturen bei 60 Grad), sind laut dem Hersteller immer noch 1.400 Lade-Entlade-Zyklen und 840.000 Kilometer möglich, ohne die 80 Prozent SoH („State of Health“) zu unterschreiten.

Der Batteriehersteller wirbt damit, dass seine neuen 5C-Batterie ergo die Fahrzeuge überdauern, in denen sie verbaut sind. Erreicht worden seien die Verbesserungen durch „eine dichte und gleichmäßige Kathodenbeschichtung“, die den Substanzabbau reduziert. Darüber hinaus soll ein „Zusatz“ im flüssigen Elektrolyten helfen, Risse abzudichten und die Lithiumverluste zu verringern. Und als dritte Innovation werden „spezielle, temperaturreaktive Substanzen“ genannt, die auf die Oberfläche des Separators jeder Batteriezelle aufgesprüht werden und ebenfalls die Lebensdauer der Batterie verlängern sollen. Ferner sei das Batteriemanagementsystem nochmals optimiert worden, heißt es in dem Video. Dieses könne gezielt Kühlmittel in bestimmte Bereiche des Akkupacks leiten, wenn dieses zu heiß wird.

Was CATL nicht erwähnt hat, ist, wann diese verbesserten Batterien in die Produktion gehen und in welchen Automodellen sie eingesetzt werden sollen. Klar ist: Das „C“ in der Batterie-Bezeichnung ist ein Indikator für das Verhältnis von Akkugröße zu Ladeleistung. Bei 1C kann ein beispielsweise 80 kWh großer Akku mit maximal 80 kW geladen werden. Das macht auf dem Papier eine Vollladung in einer Stunde. Bei 5C kann derselbe Akku theoretisch in 12 Minuten mit der fünffachen Ladeleistung – also bis zu 400 kW – vollgeladen werden. Dies aber nur als Beispiel, wie viel Energiekapazität der neue CATL-Akku hat, ist nicht bekannt. Dass er sich rechnerisch in zwölf Minuten laden lässt, ist aber durch das 5C gesetzt. Damit zählt der 5C-Akku zu den ultraschnell ladbaren Energiespeichern

Wir erinnern uns: CATL begann 2020 mit der Entwicklung von ultraschneller Ladetechnologie und brachte 2023 die erste Generation des 4C-Akkus Qilin auf den Markt. Der neue, vor der Einführung stehende 5C-Akku baut auf dieses Know-how auf. Die Entwickler sind bei CATL derweil schon viel weiter: Auf seinem jüngsten Super Tech Day stellte der Batterie-Weltmarktführer drei neue Elektroauto-Batterieprodukte vor, darunter die zweite Generation der Shenxing-Batterie, die eine Laderate von 12C bieten soll. Die Lebensdauer dieser Batterie nennt CATL bisher allerdings nicht.

