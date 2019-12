VDE|DKE verabschieden Anwendungsregel für transparentes Laden

Als erste Normungsorganisation weltweit haben die Experten von VDE|DKE jetzt mit der Verabschiedung einer neuen Anwendungsregel die Voraussetzungen für das eichrechtskonforme und transparente Laden von Elektroautos geschaffen.

Mit der VDE-AR-E 2418-3-100 „Elektromobilität – Messsysteme für Ladeeinrichtungen“ stellt der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik Anforderungen, auf deren Basis die Industrie nun eichrechtskonforme AC- und DC-Ladeeinrichtungen entwickeln kann und einheitliche Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt werden können. Oder deutlich einfacher ausgedrückt: Das Ziel der Normungsexperten war es, das Laden eines E-Autos an öffentlichen Säulen einfach und transparent für den Verbraucher zu gestalten.

„Der Fahrer hält an, steckt das Kabel ein, die Identifikation und die Abrechnung erfolgen automatisch und eichrechtskonform“ erklärt Alexander Nollau, Abteilungsleiter Energy bei VDE|DKE. Das altbekannte Problem der aktuellen Abrechnungsform an Ladesäulen: „Im Vergleich zum Tanken von Sprit findet der Ladevorgang beim Elektroauto in Abwesenheit des Verkäufers statt und die Bezahlung erfolgt meist zu einem späteren Zeitpunkt“, sagt Nollau. „Ich konnte mir bislang nicht sicher sein, ob der Betrag auf der Rechnung korrekt ist.“

In der Anwendungsregel legt der VDE unter anderem Anforderungen und Prüfungen fest sowie eine einheitliche Definition mehrerer Begriffe. In dem Dokument werden auch Mindestanforderungen und Messeinrichtungen definiert. Mit dem Abschluss der öffentlichen Einspruchsberatung ist das Projekt jetzt abgeschlossen und steht kurz vor der Veröffentlichung.

„Wir haben mit diesem nationalen Standard eine hochwertige und belastbare Grundlage geschaffen, um auch im komplexen Kontext der Ladeinfrastuktur den Ansprüchen des Eichrechts zum Schutz des Verbrauchers Sorge zu tragen“, sagt Checrallah Kachouh, Vorsitzender des VDE|DKE-Arbeitskreises und Co-CEO von Compleo. Er geht nach eigenen Angaben davon aus, dass „auf dieser Grundlage weitere europäische Staaten dem Beispiel Deutschlands bald folgen werden“.

