VW kündigt ID.3 Pro Power an

Volkswagen wird nicht wie bisher gedacht drei, sondern vier Antriebs-Optionen beim ID.3 anbieten. In einer Mail an skandinavische Vorbesteller, die electrive.net vorliegt, werden auch einige neue Preise für den ersten MEB-Stromer genannt.

Bislang hatte VW nur angekündigt, dass die limitierte und ausverkaufte 1ST-Edition rund 40.000 Euro kosten soll und das spätere Basis-Modell für weniger als 30.000 Euro angeboten werden soll. Die Preise, die Volkswagen nun an einer E-Mail an einen dänischen Vorbesteller genannt hat, sind wegen der hohen Zulassungssteuern in Dänemark aber nicht direkt mit Deutschland vergleichbar.

Der ID.3 Pure mit der 45-kWh-Batterie soll demnach mindestens 279.995 Dänische Kronen kosten, umgerechnet derzeit 37.469 Euro und damit deutlich über den angekündigten 30.000 Euro. Der ID.3 Pro mit dem mittleren 58-kWh-Akku soll mindestens 309.995 Dänische Kronen kosten, was 41.502 Euro entspricht. Die Preise für den ID.3 Pro S mit 77-kWh-Akku sollen im Januar bekannt gegeben werden.

Interessanter als die nicht vergleichbaren Preise ist die Tatsache, dass VW in der Mail auch einen ID.3 Pro Power ankündigt (für 319.995 Dänische Kronen, also 42.841 Euro). Bei der Ausstattung sollen sich der ID.3 Pro und ID.3 Pro Power nicht unterscheiden, wohl aber bei der Leistung. Der ID.3 Pro kommt demnach auf 110 kW Leistung, der 1.339 Euro teurere ID.3 Pro Power kommt auf 150 kW. Bislang wurde nur genannt, dass der ID.3 1ST über 150 kW Leistung verfügen soll.

Der ID.3 Pro S wird wohl ab Werk auf eine Leistung von 150 kW kommen, das Einstiegsmodell Pure muss sich mit den 110 kW begnügen – hier ist in der Mail auch keine „Power“-Version für das Update auf 150 kW genannt. Bereits bei der Ladeleistung müssen Pure-Interessenten Abstriche hinnehmen: Der zweiphasige AC-Lader schafft nur 7,2 kW (die anderen Versionen haben einen dreiphasigen 11-kW-Lader), an DC kommt der Pure ab Werk nur auf 50 kW, optional sind 100 kW möglich. Aufpreise wurden in der Mail an den dänischen Vorbesteller übrigens nicht genannt.

Dafür aber die (ebenfalls kaum vergleichbaren) Preise für die drei 1ST-Editionen. Der ID.3 1ST soll ab 335.000 Dänischen Kronen (44.600 Euro) erhältlich sein, der ID.3 1ST Plus ab 370.000 Dänischen Kronen (49.300 Euro) und der ID.3 1ST Max soll mindestens 405.000 Dänische Kronen (54.000 Euro) kosten.

Technische Daten: ID.3 Pure ID.3 Pro ID.3 Pro S Leistung 110 kW 110 kW / 150 kW als Pro Power 150 kW max. Drehmoment 310 Nm Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Reichweite kombiniert (WLTP) bis zu 330 km bis zu 420 km bis zu 550 km Batteriekapazität 48 kWh brutto, 45 kWh netto 62 kWh brutto, 58 kWh netto 82 kWh brutto, 77 kWh netto Ladeleistung DC 50 kW (CCS), 100 kW optional 100 kW (CCS) 125 kW (CCS) Ladeleistung AC 7,2 kW (Typ 2, zweiphasig) 11 kW (Typ 2, dreiphasig) 11 kW (Typ 2, dreiphasig)

Quelle: Info per E-Mail