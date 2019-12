ACCEL: Design des Rekord-E-Flugzeugs vorgestellt

Das E-Flugzeug, das den Geschwindigkeitsrekord für E-Flieger brechen soll, ist einen Schritt weiter. Nun wurde das Design des Flugzeugs präsentiert. Die Zeit bis zum Rekordversuch ist aber knapp.

Ingenieure des Triebwerksherstellers Rolls-Royce haben sich im Rahmen des Projekts ACCEL (kurz für Accelerating the Electrification of Flight) zusammen mit Partnern das Ziel gesetzt, das schnellste Elektro-Flugzeug der Welt zu entwickeln. Der von einem Propeller angetriebene Einsitzer ist in weiß und blau gehalten, der Rumpf auf eine möglichst gute Aerodynamik optimiert.

„Dies ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Weltrekordversuch, sondern wird auch dazu beitragen, […] dass wir an der Spitze der Entwicklung von Technologien stehen, die eine grundlegende Rolle für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen globalen Wirtschaft spielen können“, sagt Rob Watson, Direktor von Roll-Royce Electrical, anlässlich der Vorstellung.

Als nächster Schritt wird mit der Integration des elektrischen Antriebssystems begonnen, um im späten Frühjahr 2020 mit einer Zielgeschwindigkeit von 480 km/h den Rekord zu brechen. Inzwischen nennt der Triebwerkshersteller auch weitere Details zu dem Antriebssystem. Dieses besteht aus drei axial angeordneten Elektromotoren, die zusammen für die (nicht näher genannte) Dauer des Rekordflugs 367 kW leisten sollen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Flugzeug drehen sich die Propellerblätter mit einer weitaus niedrigeren Drehzahl, um eine stabilere und ruhigere Lage in der Luft zu erzielen.











Das Batteriesystem aus seinen 6.000 Rundzellen soll für einen Flug zwischen London und Paris (knapp 320 Kilometer) ausreichen oder umgerechnet 250 Haushalte mit Strom versorgen können. Die Zellen sollen für einen leichteren Aufbau sehr kompakt angeordnet sein, wegen des hohen Leistungsbedarfs werden sie direkt gekühlt. In dem kommenden Monaten sind ausführliche Tests geplant, bevor der Rekordversuch gestartet wird.

