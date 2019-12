In Basel wurden in der vergangenen Woche mehrere E-Tretroller sabotiert. Dabei wurden nicht nur QR-Codes übermalt (um den Ausleihvorgang per App zu verhindern), sondern auch Bremskabel durchtrennt. Besonders wegen dieser für die Kunden gefährlichen Sachbeschädigung der in der Schweiz als E-Trottinette bezeichneten Gefährte leitet das betroffene Unternehmen Circ nun Nachforschungen ein.

