Ein Cybertruck für 10.000 statt 100.000 Dollar

Teslas Cybertruck hat russische Mechaniker zu einem fahrbaren Nachbau auf Basis eines Lada inspiriert. Die Cybertruck-Kopie fährt aber bislang noch mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor – der Macher des Projekts denkt aber darüber nach, künftig einen Elektromotor zu verbauen.

Bereits in der vergangenen Woche gingen Bilder von dem interessanten Gefährt auf den Straßen Moskaus durchs Netz. In acht Tagen bauten die vier Mechaniker einen Lada zum Cybertruck um. In einem Video haben sie den Umbau festgehalten.



teslamag.de, spiegel.de