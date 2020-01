Kenworth und Dana entwickeln E-Antriebe für Lkw

Der US-amerikanische Lkw-Hersteller Kenworth und der Automobilzulieferer Dana haben im Rahmen der CES ihre Kooperation zur Entwicklung von Elektroantrieben für mittelschwere Elektro-Lkw von Kenworth bekannt gegeben. Das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurde auf der CES bereits präsentiert.

Der rein Batterie-elektrische Lkw Kenworth K270E ist mit einem E-Antriebsstrang von Dana ausgestattet und soll mit zwei Reichweiten-Optionen (100 und 200 Meilen/161 bzw. 323 Kilometer) angeboten werden. Mit der Reichweite soll das Modell vor allem im lokalen Verteil- und Zustellverkehr eingesetzt werden können sowie auf Kurzstrecken.

Der vollständig in das Chassis integrierte Antrieb ist als Direktantrieb ausgelegt und soll laut der Kenworth-Mitteilung eine Standard-Achse und -Antriebswelle von Dana verwenden. Von dem Zulieferer stammen auch das Energiemanagement samt der beiden Batteriepacks, des Bordladers und der Software.

Weitere technische Daten zum K270E oder dem größeren Bruder K370E nennt Kenworth nicht – der Energiegehalt der Batterie, Dauer- und Spitzenleistung des Antriebs sowie der Verbrauch sind vorerst nicht bekannt. Statt Zahlen gibt es nur einige vage Angaben: An einem Gleichstrom-Schnellladesystem soll das Fahrzeug mit seinen „hochmodernen Akkupacks mit hoher Energiedichte“ in etwa einer Stunde aufgeladen werden können.

„Dies ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer Entwicklung eines elektrischen Antriebsstrangs“, sagt Kevin Baney, General Manager bei Kenworth. „Dana ist ein Branchenführer bei elektrifizierten Modulen und Systemen, die durch die Erfahrung in der internen Fahrzeugintegration unterstützt werden.“ Laut Baney will Kenworth in diesem Jahr bis zu 100 der E-Lkw produzieren.

Zudem zeigte Kenworth auf der CES einen umgebauten Schwer-Lkw vom Typ T680, der nach Level 4 autonom fahren können soll – jedoch fährt der T680 noch mit einem Verbrennungsmotor.

kenworth.com