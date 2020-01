Nissan zeigt Allrad-Steuerungstechnologie für E-Autos

Nissan hat auf der CES in Las Vegas seine Allrad-Steuerungstechnologie e-4ORCE für zweimotorige Elektroautos vorgestellt. Die Technologie nutzt sowohl den vorderen als auch den hinteren Motor zur Rekuperation und soll eine hochpräzise Motor- und Bremssteuerung ermöglichen.

Die Bezeichnung e-4ORCE steht für das englische Wort „Force“ in Kombination mit Allradantrieb („4“) und Elektromobilität („e-“). Laut Nissan stellt die Technologie allen vier Rädern ein sofortiges Drehmoment zur Verfügung, um eine ausgewogene, vorhersehbare Leistung zu liefern. Die Japaner sprechen von einem „Handling, das mit vielen Premium-Sportwagen vergleichbar ist“. In der Tat wird dieses Thema bereits bei Premiumherstellern wie Porsche verfolgt: Der Engineering-Arm der Stuttgarter hat kürzlich erst die Entwicklung einer Software angekündigt, die in der Lage sein soll, die Drehmomentsteuerung für alle vier Räder eines viermotorigen E-SUV extrem präzise zu regeln.

Doch zurück zu Nissan: Durch die e-4ORCE Technologie soll die Fahrt in allradbetriebenen E-Fahrzeugen durch das exakte Zusammenspiel von Leistung und Bremsleistung spürbar stabiler und gleichmäßiger machen. Durch den doppelten Einsatz von regenerativen Bremssystemen werde der Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt angenehmer, die Drehmomentsteuerung halte das Fahrzeug präzise auf der vom Fahrer angestrebten Fahrlinie. Außerdem werde die Motorsteuerung auf rauen, holprigen Straßen und beim Beschleunigen optimiert, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung der Japaner.

„Die e-4ORCE-Allradsteuerungstechnologie ermöglicht eine hervorragende Kurvenleistung sowie Traktion auf rutschigem Untergrund – und eine komfortable Fahrt für alle Passagiere“, fasst Takao Asami, Senior Vice President of Research and Advanced Engineering bei Nissan, zusammen. Entstanden sei sie aus Erfahrungen, die man bei der Entwicklung des Drehmoment-Verteilungssystems für den Nissan GT-R („ATTESA E-TS“) und des smarten 4X4-Systems für den Nissan Patrol gemacht habe.

Auf der CES präsentiert Nissan die e-4ORCE-Technologie in seinem rein elektrischen Ariya Concept, das erstmals im Herbst in Tokio zu sehen war. Die Elektro-SUV-Studie liefert bereits einen ziemlich konkreten Ausblick auf ein künftiges Serienmodell, das in etwa zwei Jahren erwartet wird. Außerdem ist das e-4ORCE-System in Las Vegas auch in einen weiteren zweimotorigen Testwagen verbaut.

