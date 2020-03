Tesla: Elon Musk trifft fahrlässige Aussagen zum Coronavirus

Elon Musk hat den Schuss nicht gehört. Die jüngsten Aussagen des Tesla-Masterminds mit Bezug zur Coronavirus-Pandemie auf Twitter und in einer E-Mail an Mitarbeiter sind unverantwortlich – bedenkt man, welch großen Einfluss die Worte Musks auf viele Menschen haben.

++ Dieser Artikel wurde aktualisiert. Sie finden die neuen Infos ganz unten. ++

Mitarbeitern des Tesla-Werks Fremont, das trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen in der Gegend per Ausnahmegenehmigung weiter produzieren darf, wird gestattet, zu Hause zu bleiben – wenn sie sich „krank fühlen“. Das impliziert natürlich, dass all diejenigen, die noch keine Symptome zeigen, doch bitte weiter zur Arbeit erscheinen sollen. So wie Musk selbst es nach eigenen Angaben auch tut. Dass Infizierte das Virus weiter verbreiten können, bevor sie selbst Symptome zeigen und sich „krank fühlen“, ignoriert der Tesla-Vordenker dabei völlig.

Musk äußerte auch die Auffassung, dass der Schaden durch die „Panik“ rund um das Coronavirus viel größer sei als durch das Virus selbst. Er gehe davon aus, „dass die bestätigten COVID-19-Fälle (diese spezielle Form der Erkältung), basierend auf den neuesten Daten des Center for Disease Control, 0,1% der US-Bevölkerung nicht überschreiten werden“. Dass die tatsächliche Zahl der Infizierten in den USA wohl deutlich höher liegt, weil wegen fehlender Tests im Vergleich zu anderen Ländern bislang nur wenige Menschen getestet wurden, scheint Musk nicht mitbekommen zu haben. Und auch über exponentielles Wachstum sollte gerade Musk eigentlich besser Bescheid wissen.

Update 18.03.2020: Tesla muss in seiner Fabrik im kalifornischen Fremont nun doch die Fahrzeugproduktion für die nächsten drei Wochen unterbrechen, hat der zuständige Sheriff entschieden. Tesla darf in dieser Zeit nur noch minimale Betriebstätigkeiten durchführen, etwa Gehaltsabrechnungen.

Tesla: @Tesla is not an essential business as defined in the Alameda County Health Order. Tesla can maintain minimum basic operations per the Alameda County Health Order.

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) March 17, 2020