Hyundai: Mehr Reichweite für Kona Elektro aus Europa-Produktion

Hyundai hat die WLTP-Reichweite des Kona Elektro mit 64-kWh-Akku von 449 auf 484 Kilometer erhöht. Zudem wird ab sofort ein Heck-Fahrradträger angeboten.

Das Reichweiten-Plus von 35 Kilometern (oder acht Prozent) geht nicht auf Änderungen am Antrieb oder der Software zurück. Stattdessen sollen neue Leichtlaufreifen und nicht näher genannte Anpassungen beim Fahrwerk zu einem niedrigeren Rollwiderstand führen – was wiederum direkt den Verbrauch senkt. Der durchschnittliche Energieverbrauch im WLTP-Zyklus sinkt von 15,4 auf 14,7 kWh/100 km.

Die Leistung von 150 kW und der Energiegehalt des Akkus von 64 kWh bleibt gleich. Die Änderungen betreffen nur diese Version des Kona Elektro, die neuerdings im tschechischen Werk in Nošovice gebaut wird. Die etwas schwächere Antriebsvariante mit 100 kW Antriebsleistung und 39,2-kWh-Akku profitiert nicht von den Neuheiten, sie wird weiterhin im südkoreanischen Werk Ulsan gebaut und nach Europa importiert.

„Der Kona Elektro hatte bislang schon eine überzeugende Reichweite“, sagt Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. „Mit deren Steigerung um acht Prozent auf über 480 Kilometer kann der Fahrer des Kona Elektro sehr beruhigt auf große Tour gehen, denn nun lassen sich mit einer einzigen Ladung noch längere Strecken umweltbewusst zurücklegen.“ Das Ziel sei es gewesen, „den Kunden die Entscheidung für ein Elektrofahrzeug so leicht wie möglich zu machen“.

Dafür führt Hyundai in Europa eine weitere Änderung beim 150-kW-Kona ein: Ein Fahrradträger mit 100 Kilogramm Stützlast. „Mit einem optionalen Trägersystem am Heck, auf dem der als Zubehör erhältliche Hyundai Original Fahrradträger montiert werden kann, wird der Transport zum Beispiel von E-Bikes zum Kinderspiel“, beschreibt Hyundai den Fahrradträger in der Mitteilung. Von dem Zubehörteil erhoffen sich die Koreaner einen „gesteigerten Alltagsnutzen“. Eine vollwertige Anhängerkupplung gibt es beim Kona Elektro aber weiterhin nicht.

