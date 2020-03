Northvolt liefert Großauftrag an Epiroc aus

Northvolt hat seinen bislang größten Auftrag an Lithium-Ionen-Batteriesystemen an den auf Untertagetechnik spezialisierten schwedischen Hersteller Epiroc geliefert. Weitere Folgeaufträge sind möglich.

Northvolt arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit über zwei Jahren mit Epiroc zusammen und hat in dieser Zeit eine Plattform für Batteriesysteme entwickelt, die auf Epiroc-Maschinen zugeschnitten ist. Die nun gelieferten Batteriesysteme kommen in dem Untertagelader Scooptram ST14 mit 14 Tonnen Kapazität und dem Minetruck MT42 mit einer Nutzlast von 42 Tonnen zum Einsatz.

„Die aktuelle Lieferung stellt im Vergleich zu den früheren ein großes Update dar“, sagt Anders Lindkvist von Epirocs Division Underground in einem Beitrag, den Northvolt auf seiner Homepage veröffentlicht hat. „In das neue Design wurden viele Verbesserungen in Bezug auf Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit implementiert.“ Die Änderungen erschienen „vielversprechend“ und beruhen auf Erkenntnissen aus der gemeinsamen 18-monatigen Probephase.

Epiroc strebt an, bis zum Jahr 2025 für seine gesamte Flotte an unterirdischen Bergbaumaschinen Batterie-elektrische Versionen anzubieten. In dem Probebetrieb sei das Feedback der Fahrer positiv gewesen – neben der Leistung vor allem der leise Betrieb. „Mit Umstehenden neben Maschinen zu sprechen wichtiger als wir dachten“, so Lindkvist. Zudem sei die Entwicklung der Batteriezellen und die Optimierung der Batteriemanagementsysteme noch nicht abgeschlossen.





In der Folge soll der Betrieb elektrischer Untertage-Bergbaumaschinen in einem weiteren Demonstrationsprojekt in Finnland erprobt werden. Dort wird auch die Validierung der neuen Batteriesysteme durchgeführt. Sobald diese abgeschlossen sei, würde das System Kunden auf der ganzen Welt verfügbar gemacht. „Dies wird der Moment sein, in dem wir beträchtlich wachsen“, sagt Lindkvist.

Aber: Um Minen elektrifizieren zu können, müssten auch die Minen selbst anders ausgelegt und etwa um Ladestationen erweitert werden. Es müssten laut Epiroc aber auch nich Betriebsprofile für eine effiziente Nutzung der Maschinen erstellt werden.

