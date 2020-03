Covid-19: London setzt Niedrigemissionszonen außer Kraft

London hat alle Straßenbenutzungsgebühren bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt, um sicherzustellen, dass sich alle Mitarbeiter „kritischer“ Berufe angesichts der Coronavirus-Pandemie ohne Einschränkungen in der Stadt bewegen können. Dazu werden auch die Niedrigemissionszonen aufgehoben.

Die Maßnahme zum vorübergehenden Verzicht auf die Staugebühr (Congestion Charge) und die Gebühren für die Niedrigemissionszonen (Low Emission Zone und Ultra Low Emission Zone) zielt vor allem darauf ab, Rettungs- und Lieferfahrzeuge nicht zu behindern. Londons Bürgermeister Sadiq Khan mahnt, dass die Maßnahme von Fahrern privater Autos nicht ausgenutzt werden sollte: „Dies ist keine Einladung, sich ins Auto zu setzen. Um Leben zu retten, müssen die Straßen für Krankenwagen, Ärzte, Krankenpersonal und andere Mitarbeiter kritischer Branchen frei sein.“

Hintergrund der Maßnahme ist unter anderem, dass der öffentliche Verkehr in London reduziert wird, u.a. soll die Anzahl an offenen Metro-Stationen verringert werden. Für etliche Angehörige systemrelevanter Berufsgruppen sei es unter Umständen am einfachsten, mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren, heißt es.

Auch in Paris verzichtet die Stadt auf Parkgebühren – ein Privileg, das sonst allen voran Nutzer von Elektroautos genießen. Damit soll einerseits dem im Homeoffice arbeitenden Teil der Bewohner das kostenfreie und nicht limitierte Parken im Wohngebiet ermöglicht und andererseits den mit der Krisenbewältigung befassten Mitarbeitern die Suche nach Parkplätzen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes erleichtert werden. Gesundheitspersonal kann aktuell auch auf den für sonst für Lieferwagen reservierten Plätzen parken.

Im schwer von der Corona-Krise getroffenen Madrid hat der Stadtrat die Parkgebühren rund um Krankenhäuser sowohl in der grünen als auch in der blauen Zone bereits vor einigen Tagen aufgehoben. Die Maßnahme gilt für mindestens einen Monat.

fleetnews.co.uk, onlondon.co.uk, tfl.gov.uk, paris.fr, madridiario.es (Madrid)