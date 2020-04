Kompaktes E-SUV von Renault kommt im Frühjahr 2021

Das von Renault geplante rein elektrische Kompakt-SUV auf Basis der neuen E-Plattform CMF-EV soll laut einem Medienbericht im Frühjahr 2021 auf den Markt kommen. Auch das Werk, in dem das Modell gebaut werden soll, steht offenbar bereits fest.

Dass Renault im Bereich der kompakten E-SUV nachlegen will, war bekannt – nun liefert das französische Portal „L’Argus“ einige weitere Infos. Das intern BCB genannte Modell soll auf der Studie Morphoz basieren, im französischen Renault-Werk Douai gebaut werden und im Frühjahr 2021 auf den Markt kommen. In der Top-Version könnte das kompakte E-SUV 550 bis 600 Kilometer Reichweite bieten.

Beim Preis soll sich das noch namenlose Serienmodell dem Bericht zufolge zwischen dem DS 3 Crossback E-Tense und dem Peugeot e-2008 ansiedeln – aber wohl eher in Richtung des Peugeot. In Deutschland beginnen die Listenpreise für dieses Modell bei 35.250 Euro. Eine Quelle für all diese Infos nennt „L’Argus“ jedoch nicht.

Mit der Verwandtschaft zu dem Concept Car Morphoz ist übrigens das grundlegende Design und einige Stilelemente gemeint. Die innovative Auszieh-Funktion, bei der in speziellen Umrüst-Stationen auch weitere Akkus für Langstreckenfahrten nachgerüstet werden, wird es wohl nicht in die Serie schaffen.

Die Präsentation sollte auf dem diesjährigen Pariser Autosalon stattfinden, der aber aufgrund der Covid-19-Pandemie in seiner jetzigen Form abgesagt wurde und für den derzeit nach alternativen Lösungen gesucht wird. Für 2022 ist dem Bericht von „L’Argus“ zufolge zudem ein größeres Renault-SUV auf Basis der Plattform CMF-EV geplant.

largus.fr (auf Französisch), carscoops.com