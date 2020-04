Praxiseinsatz für E-Bagger von Suncar HK in Oslo

Der Elektrobagger ZE85 von Suncar HK wird nun auf einer „Zero-Emission-Baustelle“ in Oslo erfolgreich betrieben. Es ist der erste Elektrobagger mit CCS-Anschluss, was eine vollständige Ladung in weniger als einer Stunde ermöglicht.

Der Einsatz des Batterie-elektrischen ZE85 in Oslo ist kein Zufall: Die dortigen Behörden haben festgelegt, dass alle öffentlichen Gebäude mit „Fossil-Free“-Baumaschinen gebaut werden müssen. Da auch die EU-Kommission saubere Baumaschinen bevorzugt und auch die Nachfrage aus dem Markt steigt, rüsten Hersteller ihre Baumaschinen zunehmend mit einem Batterie-elektrischem Antrieb aus. Während einige Unternehmen die Entwicklung und den Umbau selbst erledigen, arbeiten andere mit Umrüstern wie Suncar HK zusammen – etwa Liebherr und Hitachi.

Der Vorteil des auf einer Hitachi-Konstruktion basierenden ZE85 ist seine Möglichkeit der Schnellladung. Mit dem CCS-Anschluss soll die Ladezeit auf ungefähr 45 Minuten sinken. Suncar HK nennt in der Mitteilung eine maximale Ladeleistung von 280 kW. Dabei ist das von E-Autos bekannte CCS-Protokoll in das modulare DC-Ladesystem „Interflow“ integriert. Alternativ kann der ZE85 auch an einer gewöhnliche CEE-Drehstrom-Steckdose geladen werden, wie sie auf Baustellen in der Regel vorhanden ist.

Weitere technische Daten zu dem Modell nennt das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Laut der Website des Unternehmens soll der ZE85 auf eine Laufzeit von vier Stunden kommen. In der Kombination mit der kurzen Ladezeit soll der Acht-Tonnen-Bagger so problemlos während des ganzen Arbeitstags eingesetzt werden können. Wenn keine schnelle Lademöglichkeit verfügbar ist, ist auch ein kabelgebundener Betrieb möglich.

Suncar HK mit Sitz in Zürich wurde als Startup aus der ETH Zürich ausgegründet und gehört inzwischen zur Huppenkothen Baumaschinen AG. Das Entwicklungsbüro besteht aus 15 Mitarbeitenden und ist spezialisiert auf die Elektrifizierung von Baumaschinen, Nutz- sowie Kommunalfahrzeugen.

