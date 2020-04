has·to·be und ParkHere verknüpfen Lade- und Parkservices

Der österreichische eMobility-Spezialist has·to·be kooperiert mit dem Münchner Startup ParkHere, um Unternehmen eine Gesamtlösung zu bieten, die mit nur einer Smartphone-App sowohl eine intelligente Parkraumbewirtschaftung als auch das Laden von Elektroautos ermöglicht.

Zur Integration beider Dienstleistungen stellt has·to·be ParkHere mittels API-Schnittstelle zentrale Funktionalitäten seiner Ladestationen-Verwaltungssoftware be.Energised zur Verfügung. ParkHere kann Kunden dadurch in nur einer App die Möglichkeiten zur Buchung von Parkplätzen und zur Steuerung und Bezahlung von Ladeinfrastruktur bieten. Bisher mussten Unternehmen dafür mit mehreren Systemen hantieren.

has·to·be bezeichnet die Komplettlösung auf dem Markt in dieser Form als neuartig. Die Stärke der branchenübergreifenden Zusammenarbeit liege klar in der Bündelung von Kompetenzen, sagt Tobias Scharfen, CSO von has·to·be. „Es wird sowohl der steigenden Nachfrage nach Parkflächen für E-Autos Tribut gezollt als auch einer effizienten Parkraumnutzung Rechnung getragen.“

Das 2015 gegründete Startup ParkHere nimmt derweil nicht zum ersten Mal Tuchfühlung mit der E-Mobilitätsbranche auf. Schon 2018 vereinbarte der Parkraumbewirtschaftungs-Spezialist eine Kooperation mit dem Stadtwerke-Verbund Ladenetz.de. Das Ziel: Informationen der ParkHere-Sensoren in Echtzeit mit den Verfügbarkeitsdaten der Ladestation kombinieren. Grundsätzlich adressiert ParkHere mit seinen Hard- und Softwarelösungen vor allem Unternehmen, Immobilien-und Parkraumbetreiber, für die „das Laden am Arbeitsplatz immer mehr an Bedeutung gewinnt“, wie das Startup betont.

