Fünf VW e-up für städteübergreifende „Flotte electric“

Die Elektro-Flotten für Kommunen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg erhalten Zuwachs: Fünf neue Volkswagen e-Up gehen in Kürze beim Landkreis Celle, der Gemeinde Isernhagen sowie in der Stadt Gifhorn in den Einsatz.

Seit 2013 haben sich rund 90 kommunale Betriebe und Kommunen unterschiedlicher Größe an der Erweiterung der Modellflotte beteiligt. Dadurch konnte die Anzahl von vollelektrischen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in der Metropolregion vervielfacht werden.

Die sogenannte „Flotte electric“ soll mittlerweile rund vier Millionen vollelektrische Kilometer ohne nennenswerte Probleme zurückgelegt haben. Zur Modellflotte gehören neben Pkw und Nutzfahrzeugen auch Pedelecs, Cargo-Bikes und Kleinstfahrzeuge. Die genaue Anzahl von E-Fahrzeugen nennt das Büro der Metropolregion in der aktuellen Mitteilung nicht.

Gegenüber der Einzelbeschaffung hat der Kauf von E-Fahrzeugen im Rahmen der „Flotte electric“ den Vorteil, dass Städte und Gemeinden via Großkundenrabatte und staatliche Programme von günstigen Konditionen profitieren können. Außerdem werden Schulungen für Fahrer und die Unterstützung bei der Auswahl der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur angeboten. Zusätzlich arbeitet die Metropolregion nach eigenen Angaben eng mit Herstellern und Autohändlern zusammen, um die gesammelten Erfahrungen weiterzugeben.

„Die Elektrifizierung der kommunalen Fuhrparks ist der beste Weg, um schnell mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen“, äußert Raimund Nowak, Geschäftsführer der Metropolregion. „Auf der kommunalen Ebene benötigt man kleine Elektroautos mit geringer Batteriekapazität und einer standardisierten Ausstattung. Die europäischen Hersteller finden hier einen großen Absatzmarkt.“

