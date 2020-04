Quartalsgewinn bei BYD bricht ein

Der Nettogewinn von BYD ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 85 Prozent von 749,7 Millionen auf 112,6 Millionen Yuan (knapp 14,6 Millionen Euro) eingebrochen. Der Umsatz ging im ersten Quartal um 35 Prozent auf 19,68 Milliarden Yuan zurück.

In der Börsenmitteilung zeigte sich das Unternehmen für den weiteren Jahresverlauf aber optimistisch: Da man davon ausgehe, dass sich der Umsatz nach dem Coronavirus-Tief allmälich erholen werden, rechnet BYD für das erste Halbjahr mit einem Gewinnanstieg von zehn bis 23 Prozent. Angepeilt wird eine Spanne von 1,6 bis 1,8 Milliarden Yuan – rechnet man die aktuell 112,6 Millionen Yuan ein, muss der Gewinn im zweiten Quartal also bei rund 1,5 Milliarden Yuan liegen, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Fahrzeugabsatz von BYD sank in den ersten drei Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 48 Prozent auf 61.273 Einheiten, darunter lediglich 22.192 Fahrzeuge mit Elektro- und Plug-in-Hybridantrieb – die in China wichtigen New Energy Vehicles (NEV). Der Verkäufe der elektrifizierten BYD-Fahrzeuge sanken im Jahresvergleich um knapp 70 Prozent.

Der Optimismus für das zweite Quartal basiert unter anderem auf den monatlichen Zulassungszahlen: Wie berichtet konnte BYD im März 337,25 Prozent mehr Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride absetzen als im äußerst schwachen Februar. Nach dem Einbruch zeigt die Tendenz somit wieder nach oben. Offen ist aber, wie stark die gesenkten Fördersätze für NEV im Jahresverlauf die Verkäufe beeinflussen werden.

