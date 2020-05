Melanie Lane löst Sytse Zuidema als CEO bei NewMotion ab

Melanie Lane ist neuer CEO bei NewMotion. Sie trat bereits zum 1. April die Nachfolge von Sytse Zuidema an, der die Position in den vergangenen fünf Jahren innehatte. Lane verantwortet von den Niederlanden aus die Strategie und das weitere Wachstum des Spezialisten für Ladeinfrastruktur.

Nach über 20 Jahren bei Shell, wo sie in verschiedenen Positionen in den Bereichen Marketing, Sales und Business Development tätig war, übernahm Melanie Lane mitten in der Covid-19-Pandemie ihre neue Rolle.

„Ihre Führungsstärke sichert die Innovationskraft von NewMotion – damit sind wir bestens dafür aufgestellt, den Ausbau der E-Mobilität in Europa weiter zu unterstützen“, so Elisabeth Brinton, Executive Vice President, New Energies bei Shell. „Unser NewMotion-Netzwerk sowie unser öffentliches Roaming-Netz wachsen stark. Schon bald werden wir mit dem 150.000sten Ladepunkt im Roaming-Netzwerk einen neuen Meilenstein erreichen“, lässt Melanie Lane in der begleitenden Mitteilung wissen. Den Meilenstein von 100.000 Ladepunkten erreichte NewMotion bereits im März letzten Jahres. Und weiter: „Wir werden unser Geschäft erweitern, um eine saubere, intelligente Energiezukunft zu ermöglichen.“

„Jetzt sind wir bereit für die nächste Wachstumsphase. Es ist an der Zeit für NewMotion, ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen. Das beinhaltet, die Massentauglichkeit von E-Autos und sauberer Energie zu erleichtern“, äußert sich Sytse Zuidema, der seit Mai CEO des niederländischen Unternehmens 30MHz ist, der sich mit NewMotion offenbar noch verbunden fühlt.

In den vergangenen fünf Jahren habe sich NewMotion laut eigener Aussage „vom Startup zu einem führenden Anbieter von Ladelösungen in Europa“ entwickelt. NewMotion war im Herbst 2017 von Shell übernommen worden.

newmotion.com, linkedin.com